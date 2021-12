AB Beauty World khai trương chi nhánh Khánh Hội tại trung tâm Quận 4

TPO - Ngày 18/12, Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đã thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Phong-cán bộ phòng Việc làm – An toàn lao động, Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng, để điều tra hành vi “Nhận hối lộ”