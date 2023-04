Á hậu Thúy An và chồng tiến sĩ có con đầu lòng

TPO - Á hậu Thúy An cho biết cô đã sinh con gái đầu lòng được hơn 10 ngày. Hiện tại, sức khỏe hai mẹ con đều tốt.

Tối 13/4, Á hậu Thúy An xác nhận với Tiền Phong thông tin cô đã sinh con gái đầu lòng. Cô cho biết mình sinh mổ, em bé nặng 3,7 kg, hiện đã được hơn 10 ngày tuổi. Sức khỏe Thúy An và bé gái hiện đều ổn định.

Thúy An cho biết do con gái vẫn còn nhỏ nên cô và chồng quyết định chưa công khai hình ảnh con mà chờ đến thời điểm thích hợp.

"Tôi nghĩ khoảnh khắc lần đầu làm mẹ rất thiêng liêng. Tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người hình ảnh con gái nhưng bây giờ bé vẫn còn quá nhỏ, chưa phải thời điểm thích hợp", cô chia sẻ.

Trước đó có thông tin Thúy An mang bầu do cô ít xuất hiện ở các sự kiện và thường mặc đồ rộng, che dáng trong những dịp hội ngộ cùng bạn bè. Tuy nhiên, người đẹp từ chối xác nhận.

Thúy An sinh năm 1998, giành ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Người đẹp từng đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2019 ở Ai Cập nhưng không giành được thành tích.

Trước khi kết thúc nhiệm kỳ Á hậu, Thúy An thông báo đã có bạn trai. Cô cho biết cả hai yêu nhau từ trước khi cô đi thi hoa hậu. Tháng 11/2020, cô chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh được bạn trai cầu hôn.

Chồng của người đẹp tên Ngọc Duy, sinh năm 1987, lớn hơn cô 10 tuổi. Ngọc Duy tốt nghiệp tiến sĩ và sống ở nước ngoài 12 năm. Hiện Ngọc Duy trở về Việt Nam tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, đồng thời giảng dạy tại một viện nghiên cứu, đào tạo sau đại học.

Thúy An và chồng quen biết từ giữa năm 2017 qua sự giới thiệu của một người bạn. Đến đầu 2018, họ tìm hiểu nhau và gắn bó. Sau khi Thúy An giành ngôi Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018, cặp đôi giữ kín chuyện tình cảm để tránh bị soi mói đời tư. Đến khi Ngọc Duy cầu hôn, Thúy An mới cởi mở chia sẻ mối quan hệ với công chúng.

Tháng 1/2021, Thúy An và Ngọc Duy tổ chức lễ đám cưới tại Kiên Giang. Họ gây chú ý với hình ảnh đón dâu bằng xuồng và cô dâu nhận quà cưới hơn 13 cây vàng.