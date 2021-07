Á hậu Thúy An: Thụy Sĩ sẽ đánh bại Tây Ban Nha để viết tiếp câu chuyện cổ tích

TPO - “Chiến thắng nghẹt thở trước đội tuyển Pháp là điều mà không ai nghĩ Thụy Sĩ có thể làm được. Vì thế, trận đấu gặp Tây Ban Nha diễn ra lúc 23h tối nay (2/7) khiến nhiều người không khỏi hồi hộp, chờ đợi”- Á hậu Thúy An nói.

Dù không phải fan bóng đá lâu năm nhưng Á hậu Thúy An cho biết cô theo dõi nhiều trận đấu giải Euro 2020 vì có ông xã là động lực. “Cặp đấu tứ kết đầu tiên của Euro 2020 sẽ là cuộc đối đầu giữa Thuỵ Sĩ và Tây Ban Nha. Cả hai đội đã có chiến thắng nghẹt thở ở vòng 1/8 để giành vé đi tiếp. Dễ thấy, Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn vì khả năng tấn công đáng nể với 10 bàn thắng sau 2 trận đấu đã qua.

Bên cạnh đó, Tây Ban Nha sở hữu hàng loạt cầu thủ siêu sao như: tiền vệ Morata, hậu vệ Azpilicueta... Tuy nhiên, Thụy sĩ có tinh thần chiến đấu quả cảm. Minh chứng là chiến thắng “lộn ngược dòng” trước đội tuyển Pháp. Dù bị dẫn 1-3 tới tận phút 81 nhưng Thụy Sĩ đã cầm hòa đối thủ nhờ hai bàn thắng của Seferovic và Gavranovic. Trên chấm luân lưu, thủ môn Yann Sommer toả sáng giúp Thuỵ Sĩ lần đầu tiên trong lịch sử vào đến tứ kết một kỳ EURO. Đó là yếu tố khiến chúng ta cân nhắc trước khi trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Thụy Sĩ diễn ra đêm nay”- Á hậu Thúy An nhận định.

Dẫn chứng thêm về các cuộc chạm trán trước đó giữa Tây Ban Nha và Thụy Sĩ, Á hậu Thúy An cho biết, hai đội từng 22 lần gặp nhau trên sân cỏ. Tây Ban Nha giành chiến thắng áp đảo với 16 trận, chỉ thua 1 trận và hòa 5 trận. Tuy nhiên, trong 3 cuộc đối đầu gần nhất, Thụy Sĩ cầm hòa 2 trận và chỉ thua 1 trận với tỉ số không cách biệt 1-0. “Chính vì thế, Thúy An tin tưởng Thụy Sĩ sẽ làm nên lịch sử ở mùa Euro năm nay. Đó chắc chắn không phải là một chiến thắng dễ dàng nhưng sẽ rất kịch tính và nghẹt thở nếu Thụy Sĩ giữ vững phong độ và tinh thần quả cảm như ở trận gặp đội tuyển Pháp. Không loại trừ khả năng cả hai đội sẽ phải bước vào loạt ‘đấu súng’, tìm chiến thắng trên chấm 11m”- Á hậu Thúy An nhấn mạnh.

Với niềm tin dành cho đội tuyển Thụy Sĩ, Á hậu Thúy An dự đoán tỉ số 3-2. “Kể từ vòng bảng Euro 2020, chúng ta nhiều lần ngỡ ngàng khi các đội cửa trên phải ra về. Lần này, Thúy An cũng hi vọng Thụy Sĩ sẽ làm nên điều kỳ diệu như họ đã từng thể hiện ở trận đấu trước”- Á hậu Thúy An bộc bạch.