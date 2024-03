Á hậu Hong Kong cùng chồng đến Đà Nẵng

TPO - Á hậu Hong Kong 2007 Vương Quân Hinh chia sẻ ảnh cùng chồng du lịch tại Đà Nẵng. Người đẹp có ấn tượng tốt với ẩm thực, bãi biển nơi đây.

Á hậu Hong Kong 2007 Vương Quân Hinh chia sẻ ảnh cùng chồng du lịch tại Đà Nẵng. Người đẹp và chồng Daniel chụp ảnh trên bãi biển.

Vương Quân Hinh viết: "Tôi thấy hạnh phúc khi lần đầu đến thăm một đất nước xinh đẹp như vậy. Bãi biển Đà Nẵng thật đẹp. Cát trắng rất mềm mại và xinh đẹp".

Vương Quân Hinh cho biết đây là lần đầu cô đến Việt Nam. Người đẹp cảm thấy thoải mái khi được cùng chồng ngắm nhìn, đùa nghịch trên bãi biển đầy nắng. Cô cũng khen nước biển Đà Nẵng trong và xanh.

Vương Quân Hinh cũng dành nhiều khen ngợi cho những món ăn địa phương. Theo người đẹp, hầu hết món ăn tại đây có vị chua ngọt và cay, phù hợp khẩu vị vợ chồng cô.

Với những ấn tượng tốt đẹp về Đà Nẵng, Vương Quân Hinh cho biết cô và chồng mong muốn quay trở lại đây.

Vương Quân Hinh sinh năm 1986 là diễn viên, ca sĩ, người dẫn chương trình truyền hình tại Hong Kong, Trung Quốc. Cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2007 và giành ngôi vị á hậu.

Vương Quân Hinh ký hợp đồng với đài TVB và tham gia nhiều bộ phim như The Kwoks And What, The Forgotten Day, The Defected, OMG, Your Honour. Vai Hoa Mạn trong phim truyền hình A Fist Inside Four Walls được đánh giá là vai diễn nổi tiếng nhất giúp Vương Quân Hinh giành giải Nữ nhân vật được yêu thích nhất của Lễ trao giải TVB Anniversary Awards 2016.

Năm 2017, Vương Quân Hinh kết hôn với bạn trai Daniel Chang. Cặp đôi được khen ngợi tương xứng về ngoại hình. Năm 2021, cô thông báo rời đài TVB. Hiện tại, người đẹp ít tham gia diễn xuất mà tập trung chăm sóc gia đình.