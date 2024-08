7 lễ hội mùa hè kỳ lạ nhất thế giới

TPO - Mùa hè thường gắn liền với những lễ hội âm nhạc sôi động và những món ăn đường phố, nhưng có những lễ hội từ các nước trên thế giới mang đến những trải nghiệm độc đáo và kỳ lạ, thu hút sự chú ý của du khách từ khắp nơi.

1. Lễ hội bùn Boryeong - Hàn Quốc

Trong 2 tuần vào mỗi tháng 7, khoảng 1,5 triệu người đổ về thị trấn nhỏ Boryeong, nằm trên bờ biển phía tây Hàn Quốc, để tham gia lễ hội MudFest nổi tiếng.

Tại đây, du khách có thể tham gia hàng loạt hoạt động liên quan đến bùn như tắm bùn, trượt bùn, đấu vật và vẽ cơ thể. Ngoài ra, lễ hội còn có các buổi biểu diễn đường phố, các quầy hàng ẩm thực và nhạc sống, tạo nên một bầu không khí sôi động và đầy màu sắc.

2. Lễ hội trải nghiệm cận tử - Tây Ban Nha

Fiesta de Santa Marta de Ribarteme, hay còn gọi là lễ hội trải nghiệm cận tử, diễn ra vào tháng 7 hàng năm tại ngôi làng nhỏ Las Nieves ở Tây Ban Nha.

Lễ hội này dành để tôn vinh những người đã trải qua trải nghiệm cận tử bằng cách rước họ quanh làng trong những chiếc quan tài có đệm mở. Mặc dù mang chủ đề u ám, nhưng lễ hội vẫn có màn bắn pháo hoa và các bữa tiệc kéo dài qua đêm.

3. Giải vô địch lặn đầm lầy - xứ Wales

Giải vô địch lặn đầm lầy được tổ chức vào tháng 8 hằng năm tại đầm lầy Waen Rhydd ở Llanwrtyd Wells, Wales.

Tại sự kiện này, các thí sinh sẽ phải lặn qua một con mương dài 55m chứa đầy nước bùn trong thời gian ngắn nhất có thể. Ngoài ra, lễ hội còn có cuộc thi hóa trang với những trang phục kỳ lạ và hài hước.

4. Giải vô địch cõng vợ thế giới - Phần Lan

Mỗi tháng 7, những người đàn ông từ khắp nơi trên thế giới đổ về Sonkajärvi, Phần Lan, để thử sức bằng cách cõng vợ hoặc bạn gái qua một đường đua vượt chướng ngại vật dài 250m.

Đội chiến thắng sẽ được thưởng bia, tương đương với trọng lượng của người được cõng. Bên cạnh đó, còn có các giải thưởng cho cặp đôi hài hước nhất, trang phục đẹp nhất và người cõng mạnh nhất.

5. Lễ hội Song Sinh - Ohio, Mỹ

Lễ hội song sinh tại Twinsburg, Ohio, Mỹ, là cuộc tụ họp thường niên lớn nhất của các cặp song sinh trên thế giới. Diễn ra vào đầu tháng 8, lễ hội bao gồm nhiều sự kiện như cuộc diễu hành "double take" (cuộc diễu hành dành cho cặp song sinh) và chương trình tài năng.

Các cặp song sinh có thể đăng ký tham gia các hoạt động và mỗi năm có một chủ đề khác nhau. Năm nay là 'off two the races'. Du khách được khuyến khích mặc đồ đua từ khắp nơi trên thế giới.

6. Lễ hội rốn - Nhật Bản

Hokkai Heso Matsuri hay còn gọi là lễ hội rốn, diễn ra hằng năm vào cuối tháng 7 tại Furano, Hokkaido, Nhật Bản. Lễ hội này bắt đầu từ năm 1969, tôn vinh vùng rốn của Hokkaido.

Sự kiện chính của lễ hội là “Heso Odori” hay “vũ điệu rốn” trong đó những người tham gia vẽ những khuôn mặt đầy màu sắc lên bụng và nhảy múa theo nhịp điệu dân gian truyền thống.

Để làm nổi bật những bức tranh của mình, các vũ công đội những chiếc mũ lớn để che mặt từ cổ trở lên.

7. Lễ Hội Elvis - Úc

Lễ hội Elvis được tổ chức tại thị trấn nông nghiệp nhỏ Parkes, New South Wales, Úc, thu hút khoảng 25.000 người hâm mộ Elvis Presley mỗi năm.

Sự kiện này diễn ra vào tuần thứ hai của tháng Giêng, trùng với sinh nhật của Elvis, và có nhiều hoạt động như diễu hành, nhạc sống và các cuộc thi khiêu vũ và trang phục. Lễ hội năm 2025 sẽ đánh dấu năm thứ 32 của sự kiện này.

Những lễ hội này không chỉ là dịp để du khách trải nghiệm văn hóa độc đáo, mà còn là cơ hội để họ đắm mình trong những hoạt động đầy tính giải trí và sự khác biệt, tạo nên những kỷ niệm khó quên trong mùa hè này.

Hồng Nhung