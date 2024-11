6 ‘đại bàng’ công nghệ hàng đầu thế giới đổ tiền vào Nghệ An

TPO - Tính đến tháng 11 năm nay, toàn tỉnh Nghệ An có 147 dự án FDI với số vốn đăng ký đầu tư lên đến gần 5 tỷ USD. 6 “ông lớn” công nghệ hàng đầu thế giới đang đầu tư tại tỉnh này.

Cùng với những chính sách ưu đãi và khai thác triệt để tiềm năng, thế mạnh vốn có, những năm qua tỉnh Nghệ An đã trở thành một trong những địa phương thu hút được lượng lớn dòng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) về.

Theo số liệu báo cáo, luỹ kế đến tháng 11, tỉnh Nghệ An có 147 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký 4,873 tỷ USD đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn chiếm phần lớn với 95 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 105.786 tỷ đồng, tương đương 4,539 tỷ USD.

Từ năm 2021 đến nay, Khu Kinh tế Đông Nam đã thu hút được 53 dự án FDI, với tổng số vốn đầu tư lên đến 2,3 tỷ USD. Đây là giai đoạn thành công nhất trong thu hút FDI, đưa tỉnh Nghệ An liên tục lọt vào top 10 địa phương về thu hút vốn đầu tư FDI.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều dự án FDI lớn đã đi vào hoạt động, điển hình như: Dự án Nhà máy sản xuất thanh silic đơn tinh thể và đĩa bán dẫn Runergy (440 triệu USD); Dự án Nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện Goertek (325 triệu USD); Dự án Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision (Việt Nam) (194,68 triệu USD); Dự án Luxshare - ICT Nghệ An (tổng mức đầu tư 140 triệu USD); Dự án Nhà máy KHKT Kim loại Tân Việt có tổng số vốn đầu tư là 125,2 triệu USD.

Ngoài các dự án đã đi vào hoạt động, nhiều dự án FDI lớn đang triển khai xây dựng tại các khu công nghiệp như: Dự án Công ty TNHH Fu Wing Interconnect Technology (200 triệu USD); Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Ju Teng (200 triệu USD); Nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện - Goertek 2 (175 triệu USD); Dự án Luxshare - ICT 2 (150 triệu USD); Dự án Công ty TNHH Innovation Precision Việt Nam (165 triệu USD).

Nhiều dự án lớn khác đang được tỉnh Nghệ An thực hiện thủ tục như: Dự án Nhà máy Radiant Opto-Electronics Việt Nam Nghệ An (145 triệu USD); Dự án Nhà máy công nghệ Everwin Precision (Nghệ An) (115 triệu USD); Dự án đầu tư cơ sở mới Sunny Automotive Quang học Vina (150 triệu USD).

Trong các dự án FDI thu hút về tỉnh Nghệ An có 6 “ông lớn” công nghệ hàng đầu thế giới gồm: Foxconn, Luxshare, Goertek, Everwin, Juteng và Sunny đã “rót” hơn 1,5 tỷ USD vào đầu tư. Dự kiến các dự án sẽ tạo ra công ăn việc làm cho hơn 86.000 lao động. Tính đến hiện tại, có hơn 40.000 người lao động đang làm việc trên địa bàn khu kinh tế, các khu công nghiệp ở Nghệ An, thu nhập bình quân đạt hơn 8 triệu/người/tháng.

Hiện nay, các dự án cơ bản đã lấp đầy diện tích xây dựng hạ tầng trong các khu công nghiệp như Vsip, WHA giai đoạn 1, Hoàng Mai I. Các khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 1, Khu công nghiệp Hoàng Mai II cũng đang khẩn trương giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật thiết yếu để đảm bảo điều kiện thu hút đầu tư.