4 phim rác mùa hè 2023

TPO - Kỳ nghỉ hè 2023 chứng kiến sự sụp đổ danh tiếng không thể lường trước của Dương Dương và "tiểu Lưu Diệc Phi" Vương Sở Nhiên sau khi phim "Khói lửa nhân gian của tôi" lên sóng. Tuy nhiên, việc Angelababy diễn kém được cho là có thể dự báo trước.

Ngày 7/8, Sina bình chọn Top 4 bộ phim tệ nhất mùa hè 2023 trong đó có phim cổ trang Trần duyên do Angelababy đóng chính, Kẻ ẩn nấp của Huỳnh Hiểu Minh, Hãy làm ánh sáng của chính mình do mỹ nhân Thiên long bát bộ Lưu Đào diễn chính và Khói lửa nhân gian của tôi, bộ phim gây tranh cãi nhất màn ảnh Trung Quốc ở thời điểm hiện tại, do Dương Dương đảm nhiệm vai nam chính.

Theo Sina, những bộ phim trên hầu hết đều có những tình tiết gây tranh cãi về kịch bản, diễn xuất của dàn nghệ sĩ không nhận được đánh giá cao của khán giả.

Tác phẩm Khói lửa nhân gian của tôi được đánh giá trên trang Douban với điểm số khá thấp là 4,1/10, nhưng sau đó liên tục tụt điểm và hiện tại chỉ còn 3,2/10. Phim liên tục bị chỉ trích vì những tình tiết vô lý, sai kiến thức pháp luật, y tế. Hình tượng nữ chính và nam chính không được nhận xét tích cực. Nam chính Tống Diệm do Dương Dương diễn bị chê làm màu, tỏ ra ngầu, không phù hợp với hình ảnh lính cứu hỏa. Nữ chính Hứa Thấm do Vương Sở Nhiên đảm nhiệm trở thành cô gái chỉ biết yêu mà không quan tâm tới tình thân.

Sự phẫn nộ của khán giả dành cho bộ phim nhấn chìm danh tiếng của Dương Dương và Vương Sở Nhiên. Cả hai bị tẩy chay trong nhiều bài viết, chủ đề. Vương Sở Nhiên còn đánh mất quảng cáo do danh tiếng bị ảnh hưởng.

Tác phẩm Kẻ ẩn nấp tập hợp dàn diễn viên thực lực như Huỳnh Hiểu Minh, Tưởng Hân nhưng trái với mong đợi, phim bị đánh giá là "bộ phim đề tài điệp viên kháng chiến tệ nhất" màn ảnh Hoa ngữ.

Theo Sina, diễn xuất của Huỳnh Hiểu Minh trong phim bị nhận xét là "kịch", qua loa chiếu lệ, trong nhiều thời điểm, khán giả không hiểu anh đã diễn gì, chỉ thấy tài tử tỏ ra ngầu giỏi. Nữ diễn viên Tưởng Hân vào vai đảng viên ngầm Đào Ngọc Linh nhưng thiếu sự cơ trí. Nội dung của phim bị đánh giá có nhiều lỗ hổng hời hợt coi thường trí tuệ khán giả. Do đó, Kẻ ẩn nấp của Huỳnh Hiểu Minh phải nằm trong nhóm top 4 phim tệ nhất mùa hè 2023 của màn ảnh Trung Quốc.

Một ngôi sao kỳ cựu khác cũng khiến khán giả thất vọng là Lưu Đào, khi cô đóng cặp với đàn em kém 9 tuổi Lưu Vũ Ninh trong Hãy làm ánh sáng của chính mình.

Theo Sina, bộ phim nói về tình chị em nơi công sở, quá trình về sự vươn lên xây dựng sự nghiệp của nữ giới nhằm khẳng định bản thân, tuy nhiên nội dung tác phẩm chưa sâu sắc, tình tiết nhàm chán. Ngoài ra, chuyện tình giữa Lưu Đào và Lưu Vũ Ninh cũng không khiến người xem ấn tượng.

"Lưu Đào liên tục đánh mất danh tiếng khi nhận những vai diễn thiếu đột phá, với hình tượng được xây dựng giống nhau. Cách diễn của Lưu Đào cũng không có sự mới lạ hấp dẫn khiến khán giả nghe thấy tên cô đã từ chối xem", Sina viết.

Nếu các tác phẩm trên có sự tham gia của diễn viên thực lực, từng được mong chờ trở thành phim có chất lượng tốt, thì Trần duyên của Angelababy ngay từ khi khai máy đã bị nghi ngờ sẽ là một dự án thất bại.

Angelababy bị đánh giá là bình hoa di động, thuốc độc của giới phim truyền hình Hoa ngữ. Bộ phim Trần duyên của cô có kỹ xảo khá tốt, song vẫn chưa làm hài lòng công chúng. Trên trang đánh giá Douban, phim chỉ nhận được 4,5/10 điểm.

Trong đó, nội dung phim bị đánh giá là nhàm chán, không có điểm thu hút, Angelababy diễn đơ cứng thiếu tự nhiên, còn nam chính Mã Thiên Vũ có nhiều biểu cảm khoa trương, quá lố.