4 ngày nghỉ lễ, doanh thu du lịch Nha Trang - Khánh Hoà đạt hơn 576 tỉ đồng

TPO - Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đón gần 136.000 lượt khách lưu trú, trong đó có khoảng 6.500 lượt khách quốc tế và tổng doanh thu từ du lịch hơn 576 tỉ đồng.

Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết: Từ ngày 1 đến 4/9, tổng lượng khách đến Nha Trang - Khánh Hoà đạt gần 136.000 lượt khách, công suất buồng phòng đạt 65,3%, trong đó nhiều khách sạn và resort có công suất trên 70% chủ yếu ở khu vực Bắc Bán đảo Cam Ranh (huyện Cam Lâm và TP. Cam Ranh).

Dịp này, lượng du khách tham quan vịnh Nha Trang cũng khá cao với gần 18.000 lượt khách, trong đó cao điểm nhất là ngày 2/9 đạt hơn 6.000 khách. Khu VinWonders Nha Trang tiếp tục dẫn đầu khi đón khoảng 100.000 lượt khách, khu du lịch Đảo Khỉ và Suối Hoa Lan đón khoảng 3.500 lượt khách, khu du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Nha Trang - I Resort đón hơn 5.000 lượt khách.

Ngoài ra, nhiều du khách cũng đã đến tham quan, chụp ảnh và tìm hiểu văn hóa tại Tháp Bà Ponagar Nha Trang, danh thắng Hòn Chồng, Viện Hải dương học, chùa Long Sơn... Trong đó, Khu di tích Tháp Bà Ponagar đã đón khoảng 13.000 lượt khách đến tham quan trong kỳ nghỉ lễ...

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết: Tình hình an ninh trật tự, an toàn trong kỳ nghỉ lễ 2/9 đều được đảm bảo; các đơn vị kinh doanh du lịch đều thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đường dây nóng Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch 0947.528.000 và *2258 (24/24) đợt này cũng đã tiếp nhận 2 vụ việc, trung tâm đã trực tiếp giải quyết và nhận được đồng thuận của du khách.