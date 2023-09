4 đặc điểm nổi bật của chip xử lý A17 Pro của iPhone 15 Series

Bên cạnh những cải tiến ấn tượng như hệ thống camera được nâng cấp, trang bị khung viền titan, nút tác vụ mới,… Apple đã chính thức giới thiệu chip A17 Pro trên hai phiên bản cao cấp là iPhone 15 và iPhone 15 Pro Max. Đây là một bước tiến đáng chú ý trong việc cải thiện hiệu suất của điện thoại di động.

Chip A17 Pro là gì?

Apple cho biết A17 Pro là chip đầu tiên trong ngành sản xuất trên tiến trình 3nm chứa 19 tỷ bóng bán dẫn. Theo Apple, A17 Pro là chip có hiệu năng đơn luồng nhanh nhất hiện nay trên smartphone. GPU của A17 Pro được bổ sung thêm một nhân, lên 6 nhân so với 5 của A16 Bionic và được nâng cấp hiệu năng. Neural Engine trên A17 Pro vẫn giữ nguyên 16 nhân nhưng có tốc độ xử lý nhanh vượt trội so với A16 Bionic.

4 đặc điểm nổi bật của chip xử lý A17 Pro

Ray Tracing bằng phần cứng

Một nâng cấp lớn khác của GPU trên A17 Pro là tính năng Ray Tracing được tăng tốc bằng phần cứng nhờ đó mang lại đồ hoạ mượt mà hơn dù ở tốc độ khung hình cao, nhanh hơn 4 lần so với A16 Bionic. Công nghệ này không chỉ làm cho các tựa game phức tạp trở nên mượt mà hơn mà còn nâng cao trải nghiệm xem ảnh và video. Để nhấn mạnh tính năng này, các nhà phát triển game như Capcom cho biết iPhone 15 Pro và Pro Max có thể chơi các game đòi hỏi GPU mạnh mẽ như Resident Evil 4 và Resident Evil Village.

Tiết Kiệm Pin - Tăng thời gian sử dụng

Chip A17 Pro chứa 19 tỷ bóng bán dẫn, mang tới những lợi ích lớn về hiệu suất, đồ họa đồng thời tiết kiệm điện năng hơn so với con chip thế hệ trước. Được biết số lượng bóng bán dẫn càng lớn, điện thoại càng ít tiêu tốn điện năng. Do đó, chip A17 sẽ giúp kéo dài thời lượng pin cho iPhone 15 Pro và Pro Max so với các phiên bản tiền nhiệm.

Tăng khả năng xử lý hình ảnh, video

A17 Pro có hiệu suất GPU tăng 20% so với chip A16 Bionic, giúp nâng cao khả năng xử lý hình ảnh với công nghệ chụp ảnh chân dung chế độ ban đêm chân thực, lấy nét tự động khi quay video, tự động chuyển đổi chủ thể khi lấy nét, chụp ảnh ở chế độ điện ảnh,…Ngoài ra, chipset A17 Pro còn cho tốc độ thu phóng hình ảnh cao hơn so với thế hệ trước, chỉnh sửa nhanh các điểm ảnh, màu ảnh sắc nét mà không bị nhiễu khi chụp ban đêm.

Truyền Dữ Liệu Nhanh Chóng

Khả năng truyền dữ liệu nhanh là một điểm mạnh của Chip A17 Pro. Với cổng sạc Type-C mới và bộ điều khiển USB-3, tốc độ truyền dữ liệu lên tới 10 Gbps, nhanh gấp đôi so với cổng USB-2 trước đây. Điều này giúp bạn sao lưu và chia sẻ dữ liệu dễ dàng và nhanh chóng.

Đây chắc chắn là một bước tiến đáng kể trong ngành công nghiệp di động với sự ra đời của Chip Apple A17 Pro, bộ đôi iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max giá tốt hứa hẹn sẽ mang đến cho người dùng một trải nghiệm tốt hơn về hiệu năng, đồ họa, và tiết kiệm pin.

Đặc biệt, từ ngày 22/9 -28/9, Thế Giới Di Động đang có các chương trình giảm giá 1,5 triệu, trả góp 0% qua thẻ tín dụng, ưu đãi giảm giá đến 60% cho các phụ kiện khi mua kèm iPhone 15 Series. Đồng thời, khách hàng có cơ hội trúng giải thưởng lên đến 100 triệu đồng. Để không bỏ lỡ những siêu phẩm cực đỉnh đến từ “nhà Táo”. Click đặt ngay!