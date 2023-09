330 đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2023 – 2028

Chiều 18/9, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, với chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28 - 29/9/2023.

Theo Ban tổ chức, số lượng đại biểu được triệu tập tham dự đại hội là 330 đại biểu, đại diện cho 111.258 đoàn viên trong tỉnh An Giang (trong đó 35 đại biểu đương nhiệm, 4 đại biểu chỉ định và 219 đại biểu được bầu) và 124 đại biểu khách mời.

Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ XI có nhiệm vụ tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội cũng sẽ nghiêm túc kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh trong nhiệm kỳ 2018 - 2023; đóng góp Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Văn kiện Đại hội XI Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khoá XI để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII; đồng thời, bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn các cấp tỉnh An Giang đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hướng mạnh về cơ sở, có nhiều giải pháp đột phá, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện đạt và vượt 10/10 nhóm chỉ tiêu trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh An Giang đã đề ra.

Cùng với sự năng động, sáng tạo, các cấp Công đoàn tỉnh An Giang không ngừng triển khai các hoạt động đảm bảo về số lượng và chất lượng, phù hợp theo từng thời điểm, chăm lo kịp thời các trường hợp đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) khó khăn, tạo niềm tin của đoàn viên vào tổ chức công đoàn.

Nổi bật, chương trình “Tết Sum vầy”, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp triển khai hỗ trợ trao tặng trên 400.000 suất quà cho đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn, bị tai nạn lao động, bị bệnh nghề nghiệp, tổng kinh phí trên 126 tỷ đồng...

Chương trình hỗ trợ nhà “Mái ấm công đoàn” tiếp tục duy trì, động viên đoàn viên vượt qua khó khăn, “an cư, lạc nghiệp”. 5 năm qua, hỗ trợ cất, sửa 555 căn với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng.

Chương trình “Phúc lợi, ưu đãi cho đoàn viên” ngày càng mở rộng kết nối với nhiều lĩnh vực khác nhau, đã có trên 248.000 lượt đoàn viên, người lao động thụ hưởng lợi ích với số tiền hưởng lợi trên 32 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch bệnh COVID - 19, với phương châm “Nhanh chóng, tận tâm vì người lao động khó khăn”, các cấp công đoàn khẩn trương phối hợp triển khai, hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động vừa được tiêm ngừa vắc xin COVID-19, vừa được thụ hưởng đầy đủ các chính sách của Chính phủ, Tổng Liên đoàn về hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, người lao động, hỗ trợ “Túi an sinh Công đoàn”… với tổng số tiền trên 200 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công đoàn tỉnh An Giang luôn phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động với nhiều cách làm hay đem lại hiệu quả thực chất.

Cụ thể như thành lập Tổ hỗ trợ công đoàn cơ sở doanh nghiệp trong thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và đối thoại tại nơi làm việc; triển khai mô hình 3 An, gồm: “An tâm, An toàn, An ninh”; Tổ tự quản “Nhà trọ công nhân lao động đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự”, “Câu lạc bộ tìm hiểu pháp luật trong công nhân lao động tại tổ tự quản nhà trọ công nhân” và xây dựng các hoạt động văn hóa, thể thao tại các doanh nghiệp có từ 500 công nhân lao động trở lên.