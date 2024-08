3 nữ sinh tên Linh cùng là thủ khoa đại học với điểm tuyệt đối

Vượt qua áp lực đồng trang lứa

Nữ sinh Nguyễn Thị Khánh Linh (quê ở Bắc Ninh) tốt nghiệp thủ khoa ngành Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương (FTU) với điểm GPA đạt 4.0/4.0. Linh cho biết, danh hiệu thủ khoa đến rất bất ngờ bởi trong suốt quá trình học tập, cô bạn không đặt nặng thành tích.

"Em không coi áp lực đồng trang lứa ở FTU như một thách thức hay cản trở như mọi người thường ái ngại. Với em, việc được kết giao và học tập với những người bạn giỏi đã thôi thúc bản thân hoàn thiện hơn để xứng đáng với những mối quan hệ đó", Linh nói.

Với Linh, việc tập trung vào bài giảng ở trước, trong và ngay sau tiết học là cách tốt nhất để cân đối thời gian và đạt kết quả học học tập tốt. Việc tiếp thu bài giảng ngay trong tiết học, tạo thói quen suy nghĩ, gợi lại kiến thức sau bài học giúp Linh nhớ bài lâu hơn, giảm bớt áp lực về khối lượng kiến thức mỗi mùa thi cận kề.

Hiện tại, với danh hiệu thủ khoa, Linh đang tiếp tục trau dồi bản thân để theo đuổi chương trình thạc sĩ ở một số nước châu Âu. "Thành tích này là một dấu mốc quan trọng cho em cơ hội để tiếp cận và hiện thực hóa những kế hoạch học tập, nghiên cứu sắp tới", nữ sinh nói.

- 1 bài báo khoa học được chấp nhận đăng trên báo Southeast Asia Journal of Economics (xếp hạng Q3 Scimago);

Tập trung việc học, "săn" học bổng

Nữ sinh Nguyễn Khánh Linh (quê ở Thái Nguyên) tốt nghiệp thủ khoa ngành Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương (FTU) với điểm GPA đạt 4.0/4.0.

Với Khánh Linh, điều thúc đẩy duy trì sự kiên trì và nỗ lực học tập là tính cầu toàn. "Ngay từ năm nhất, em đã xác định mục tiêu hàng đầu của bản thân là học tập, "săn" học bổng. Vì vậy, em luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất từng học phần", nữ sinh nói.

Một trong những bí quyết của Linh để đạt được thành tích ấn tượng đó là nhận trọng trách làm lớp trưởng. Theo nữ sinh, đó sẽ cơ hội để em được tiếp xúc nhiều và tạo ấn tượng với thầy cô, có ý thức, thói quen đi học đầy đủ và chú tâm vào từng môn học.

"Bên cạnh đó, các hoạt động ngoại khóa và tình nguyện giúp em nạp lại năng lượng sau những tiết học căng thẳng và học thêm nhiều kỹ năng hữu ích trong học tập như kỹ năng làm việc nhóm, hay kỹ năng quản lý thời gian", Linh nói.

- Đồng tác giả 2 bài báo được đăng trong kỷ yếu hội thảo quốc tế ICYREB International Conference for Young Researchers In Economics and Business 2023 và Hội thảo quốc tế tổ chức bởi FTU và Meiji University tháng 11/2023;

- Đồng tác giả 1 bài báo đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 2 tháng 10/2023;

- Trưởng nhóm tác giả 2 bài báo đăng trên FTU Working Paper Series;

- Đạt giải Khuyến Khích cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022;

- Giấy khen của Đoàn Trường ĐH Ngoại thương đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2022;

- Đạt chứng chỉ IELTS 8.0;

- Sinh viên năm tốt cấp trường năm học 2021 - 2022 và 2022 - 2023;

- Sinh viên năm tốt cấp thành phố năm học 2022 - 2023.