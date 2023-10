Những nữ thủ khoa Gen Z

TP - Vừa đi học vừa làm shipper; chinh phục học bổng toàn phần tại 5 quốc gia châu Âu,... các nữ thủ khoa đã mang đến những câu chuyện đầy cảm hứng về thế hệ sinh viên Gen Z năng động, sáng tạo.

Học giỏi nhờ... thương bố mẹ

Nữ thủ khoa xuất sắc trường ĐH Luật, ĐHQG Hà Nội Tống Thị Phương từng đi làm gia sư, shipper giao hàng… để trang trải cuộc sống sinh viên. Bố mẹ Phương đều làm nông dân, hoàn cảnh khó khăn, việc cùng lúc nuôi hai anh em Phương học đại học là một gánh nặng không hề nhỏ. Thương bố mẹ, từ năm nhất đại học, Phương đi làm thêm, đồng thời nỗ lực chinh phục các học bổng.

Nữ thủ khoa Tống Thị Phương có vóc dáng nhỏ nhắn, khó hình dung cô từng làm shipper giao hàng gần một năm trời. “Tôi lựa chọn công việc làm thêm shipper vì linh hoạt thời gian, có thể chủ động sắp xếp phù hợp với việc học trên trường, cũng như tham gia các câu lạc bộ, các cuộc thi nâng cao kỹ năng, kiến thức”, Phương chia sẻ và cho biết cô từng làm shipper bằng xe đạp điện từ thời học cấp 3. Thời gian đầu chưa quen đường sá, không ít lần bị lạc, xe hết điện phải dắt bộ hàng cây số.

“Có lần đi giao hàng, tôi không may va vào ô tô của người đi đường làm xước xe của họ. Bị ngã khá đau nhưng lúc đó tôi sợ lắm, sợ phải đền thì lấy tiền đâu? May mắn, bác chủ xe thấy tôi khó khăn nên đã bỏ qua lỗi và còn nhắc tôi về rửa, chăm sóc vết thương cẩn thận. Đến bây giờ tôi vẫn rất biết ơn vì điều đó”, Phương kể lại.

“Vì xuất phát điểm của mình có những khó khăn nhất định, mình không thể lựa chọn cuộc sống an nhàn mà mong có được thành công. Nỗ lực tập trung hoàn thành các công việc, mục tiêu đề ra là cách để tôi làm tốt được mọi việc”. Nữ thủ khoa Tống Thị Phương

Chia sẻ về những khó khăn đã vượt qua, Phương cho đó chỉ là viên đá, hòn sỏi nhỏ bé gặp phải trên hành trình dài sắp tới. Động lực to lớn để cô vượt qua mọi thử thách là gia đình. “Bố mẹ luôn nói với hai anh em chúng tôi rằng: Hai con là tài sản lớn nhất của bố mẹ. Bố mẹ dành cả cuộc đời vất vả để nuôi mình ăn học nên không có lý do gì để mình sống ỉ lại, chùn bước cả”, nữ thủ khoa bộc bạch.

Suốt 4 năm đại học, Phương tận dụng mọi khoảng thời gian, tâm huyết cho việc học, tham gia các câu lạc bộ phát triển kỹ năng, chinh phục các cuộc thi. Phương còn là Trưởng ban Kỹ năng CLB Luật gia trẻ, tổ chức các cuộc thi cho các bạn sinh viên cùng trải nghiệm.

Với những nỗ lực không mệt mỏi, Tống Thị Phương đạt điểm học tập xuất sắc toàn khóa; giành giải Nhất cuộc thi Luật gia tranh hùng 2020; giải Nhất cuộc thi Tinh thần pháp luật Spirit of Law 2022; giải Nhất cuộc thi Phiên tòa giả định Vmoot cấp trường ĐH Luật, ĐHQG Hà Nội năm 2022; Top 12 cuộc thi Phiên tòa giả định Vmoot cấp Quốc gia năm 2022.

Bên cạnh đó, Phương còn giành giải Nhất nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường ĐH Luật, ĐHQG Hà Nội 2022; giải Ba nghiên cứu khoa học sinh viên cấp ĐHQG Hà Nội 2022; đồng tác giả bài viết khoa học được đăng trên tạp chí The Journal of Middle East and North Africa Sciences… Phương cũng từng đạt học bổng Pony Chung - Hàn Quốc và học bổng Công ty Luật YKVN.

Hiện Phương làm việc cho một công ty luật. Mục tiêu của cô là thời gian tới sẽ săn học bổng du học nước ngoài để mở mang kiến thức, hiểu biết phục vụ tốt hơn cho công việc của mình sau này.

Chinh phục học bổng toàn phần tại 5 quốc gia châu Âu

Dương Ngân Hà là thủ khoa đầu ra ngành Khoa học máy tính, chương trình đào tạo chất lượng cao của trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội, với điểm học tập toàn khóa 3,96/4.0. Chọn ngành học vốn dĩ là thế mạnh của phái nam, nhưng Hà đã chinh phục bằng bảng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ.

Ngân Hà đã có bài báo khoa học công bố quốc tế thuộc danh mục Q1; tác giả đứng đầu 1 báo cáo đạt giải thưởng “Runner-up best paper award” tại hội nghị quốc tế và xuất sắc đạt học bổng toàn khóa học. Đặc biệt, nữ thủ khoa đã giành được học bổng toàn phần Erasmus Mundus bậc Thạc sĩ cho khóa học 2023-2025 tại 5 quốc gia châu Âu, gồm: Ý, Pháp, Đức, Áo, Tây Ban Nha.

Ngân Hà cũng từng là “Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học công nghệ” năm 2021 do T.Ư Đoàn trao tặng; danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố 2 năm liền.

Chia sẻ về bí quyết học tập của mình, nữ thủ khoa Dương Ngân Hà cho biết, bản thân luôn đặt việc học lên hàng đầu và xây dựng kế hoạch học tập khoa học, cụ thể, tận dụng mọi thời gian trên giảng đường để tiếp thu kiến thức một cách đầy đủ nhất. Hà học như một niềm đam mê. Với mỗi môn học, cô đều làm đề cương viết trên giấy A4 để ôn tập, cũng như đọc slide, đọc sách, xem lại vở viết, video, các bài trao đổi trên diễn đàn hay tài liệu thầy cô gửi. Bốn năm đại học, bộ sưu tập đề cương các môn của Hà lên tới 327 trang.

Hà chia sẻ, khi giới thiệu về ngành học của mình, nhiều người thắc mắc, sao con gái học ngành kỹ thuật, khô khan như vậy. Tuy nhiên, khi thực sự học sâu, tìm hiểu và khám phá, thì ngành Khoa học máy tính có rất nhiều điều thú vị, có thể xây dựng các sản phẩm ứng dụng tạo ra giá trị cho nhiều người.

Từ kỳ học đầu tiên, Hà đã tham gia Phòng thí nghiệm tối ưu hóa các hệ thống lớn - ORLab. Hà được làm cả dự án nghiên cứu lý thuyết lẫn ứng dụng thực tế, như: thực hiện dự án xếp thời khóa biểu cho học sinh THPT hay phân bổ vaccine tối ưu. Ngân Hà từng thực tập tại Đại học Quản lý Singapore (SMU) với vai trò trợ lý nghiên cứu trong 3 tháng.

Hiện tại, nữ thủ khoa học thạc sĩ ngành Toán ứng dụng theo chương trình học bổng Erasmus Mundus, đồng thời tham gia nghiên cứu cùng nhóm ORLab.