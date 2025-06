3 lý do hình thức 'sở hữu xe linh hoạt' của Green Future được ưa chuộng

Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động và xe điện lên ngôi, mô hình sở hữu xe linh hoạt từ Green Future không chỉ là giải pháp tài chính thông minh mà còn đem lại sự tiện lợi vượt trội, được người tiêu dùng đón nhận và giới chuyên gia đánh giá cao.

Tiết kiệm chi phí, tránh rủi ro tài chính

Với nhiều người, sở hữu ô tô là giấc mơ cần đánh đổi. Trong điều kiện tài chính hạn chế, trả góp từng là lối đi phổ biến. Tuy nhiên, khi kinh tế biến động và chi phí sinh hoạt leo thang, mô hình này ngày càng bộc lộ nhiều điểm bất cập. Từ khoản trả trước cao, áp lực thanh toán hàng tháng, lãi suất không ổn định đến việc xe mất giá nhanh theo thời gian, tất cả khiến việc sở hữu ô tô theo cách truyền thống trở thành gánh nặng tài chính dài hạn đối với không ít người tiêu dùng.

Trước thực tế đó, hình thức sở hữu xe linh hoạt – vốn đã phổ biến tại nhiều quốc gia phát triển, dần trở thành lời giải mới cho nhu cầu sử dụng xe cá nhân tại Việt Nam. Với chi phí ban đầu thấp, thanh toán minh bạch, không lo chi phí ẩn hay rủi ro tài chính, hình thức này mang đến lựa chọn tối ưu cho người dùng hiện đại: được chủ động trải nghiệm xe mà không cần chịu áp lực sở hữu dài hạn.

Đơn cử là mô hình do Green Future triển khai tại Việt Nam – giải pháp đang thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường trong thời gian gần đây. So với mua trả góp truyền thống, mô hình này được đánh giá là ưu việt hơn ở nhiều khía cạnh, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng đề cao tính linh hoạt và an toàn tài chính.

Theo ông Nguyễn Trung Hiếu – chuyên gia có nhiều năm nghiên cứu về thị trường ô tô, có ba “lợi ích vàng” về kinh tế giúp mô hình của Green Future ghi điểm trong mắt người dùng:

Thứ nhất, mức tiền đối ứng ban đầu thấp hơn hẳn so với hình thức mua trả góp. Thay vì phải thanh toán trước 30% giá trị xe như thông thường, người dùng chỉ cần chi từ 5% khi lựa chọn mô hình của Green Future.

“Đơn cử như dòng VF 8 mà Green Future đang triển khai, người dùng chỉ cần chi từ 36 triệu đồng ban đầu là đã có thể đưa xe về sử dụng. Khoản thanh toán cố định hàng tháng cũng chỉ từ 13 triệu đồng – mức chi hợp lý, nằm trong tầm tay của đông đảo khách hàng hiện nay,” ông Hiếu phân tích.

Thứ hai, toàn bộ các chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng xe – từ thủ tục đăng ký, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, đến bảo hiểm – đều đã được Green Future chi trả trong suốt thời gian hợp đồng. Đặc biệt, chính sách miễn phí sạc đến giữa năm 2027 giúp người dùng gần như trải nghiệm hành trình “0 đồng”, tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành.

Thứ ba, và cũng là điểm then chốt khiến mô hình này được người tiêu dùng đánh giá cao: rủi ro tài chính gần như bằng 0. Người dùng không phải lo lắng về khấu hao xe, biến động giá thị trường hay gánh nặng lãi suất – điều thường thấy khi mua xe trả góp.

“Tiết kiệm tối đa, rủi ro tối thiểu nhưng vẫn thoải mái trải nghiệm những mẫu xe điện cao cấp – đó chính là những giá trị vượt trội mà mô hình sở hữu linh hoạt của Green Future mang lại,” ông Hiếu nhấn mạnh.

Linh hoạt theo nhu cầu, không ràng buộc dài hạn

Không chỉ là một bài toán kinh tế hợp lý, mô hình của Green Future còn ghi điểm nhờ tính linh hoạt vượt trội.

So với quy trình vay mua xe trả góp truyền thống vốn đòi hỏi nhiều thủ tục rườm rà, phải chứng minh tài chính và mất thời gian xét duyệt, thủ tục đăng ký dịch vụ của Green Future nhanh gọn, đơn giản hơn rất nhiều.

Ngoài ra, trong suốt thời gian hợp đồng, nếu người dùng có nhu cầu sở hữu xe hoàn toàn có thể tất toán mua đứt xe dễ dàng. Khi hết hợp đồng, nếu muốn đổi sang dòng xe khác, người dùng cũng dễ dàng chuyển đổi mà không bị ràng buộc về tài chính như mua xe trả góp.

Đáng chú ý, bên cạnh phương thức sở hữu xe linh hoạt, người dùng còn có thể lựa chọn các giải pháp sử dụng ngắn và dài hạn phù hợp với nhu cầu của mình từ Green Future. Thương hiệu Việt cung cấp đa dạng các gói dịch vụ như thuê xe theo ngày, tháng, năm, thuê xe tự lái, có lái, đặt xe đưa đón sân bay cao cấp, đặt xe cưới… Đặc biệt, dàn xe điện từ VF 3 đến VF 9, luôn được đảm bảo chất lượng 5 sao, với mức giá phù hợp giúp phục vụ nhu cầu đa dạng của người dùng Việt.

Hơn nữa, dịch vụ của Green Future được người dùng đánh giá là vô cùng tiện lợi. Việc đặt xe được thực hiện dễ dàng trên cả website, tổng đài hoặc trực tiếp tại hệ thống điểm giao nhận xe đang được mở rộng liên tục trên toàn quốc, từ Hà Nội, TP.HCM đến Đà Nẵng.

Hội tụ nhiều ưu thế vượt trội, mô hình sở hữu xe linh hoạt của Green Future được giới chuyên gia đánh giá là một giải pháp tài chính thông minh, phù hợp với xu thế tiêu dùng hiện đại và hứa hẹn sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thị trường trong thời gian tới.