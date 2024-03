2.500 cán bộ, chiến sĩ tham gia ‘Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024’

TPO - Sáng 27/3, tại khu tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ" (TP Hà Nội), Bộ Công an tổ chức "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân khối các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội năm 2024".

Trong khí thế toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 78 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2024) và hướng tới 76 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2024), sáng 27/3, tại Khu Tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ", Bộ Công an đã tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân khối các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an Thành phố Hà Nội năm 2024”.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ; tham dự còn có ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Đại tá Nguyễn Thị Thuý Thanh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân (CAND) Việt Nam, cùng Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức ngày chạy.

Bên cạnh đó, còn có sự tham gia của các lãnh đạo đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an Thành phố Hà Nội, Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội và khoảng 2.500 cán bộ, chiến sĩ đến từ 57 đơn vị trực thuộc Bộ và Công an Thành phố Hà Nội.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, bộ luôn chú trọng vào việc lãnh đạo và chỉ đạo các hoạt động thể dục, thể thao trong lực lượng CAND, nhằm nâng cao thể lực, sức khỏe và ý chí chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ. Điều này đồng thời đóng góp vào việc bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND chất lượng, hiện đại.

Phong trào thể dục, thể thao không chỉ là nhu cầu mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của lực lượng CAND. Các hoạt động thể dục, thể thao trong lực lượng CAND được tổ chức đa dạng và phong phú, nhằm thu hút sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ và lan tỏa phong trào này đến với quần chúng.

Từ những hoạt động này, đã có nhiều huấn luyện viên và vận động viên được phát hiện và bồi dưỡng, đóng góp cho các đội tuyển thể thao quốc gia tham gia các cuộc thi trên cả khu vực, châu lục và thế giới, mang về nhiều thành tích cao.