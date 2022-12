2 nữ sinh tài năng của TH School nhận học bổng danh giá của top đại học Mỹ

Nhờ chiến lược bài bản, mục tiêu rõ ràng, Diệu Anh và Khánh Chi đã thành công giành được học bổng từ top các trường Đại học danh tiếng tại Mỹ, và sẽ đưa ra những lời khuyên hữu ích cho những bạn trẻ mang theo mình “giấc mơ Mỹ”.

Đang là học sinh lớp 12 của TH School, Diệu Anh và Khánh Chi là hai gương mặt nổi bật với những thành tích ấn tượng. Chỉ trong hai ngày, Diệu Anh và Khánh Chi đã liên tiếp mang đến tin vui cho TH School với thư trúng tuyển đến từ đại học Pomona và Yale danh giá.

Chặng đường chinh phục Yale – con đường nhiều khúc khuỷu

Bắt đầu gia nhập TH School từ năm lớp 9, Khánh Chi làm quen với một môi trường học với chương trình quốc tế, khác hoàn toàn so với ngôi trường trước đó của em. Dường như điều này đã góp phần định hướng để Khánh Chi nuôi ước mơ bước chân ra ngoài thế giới. Giữa năm lớp 11, Khánh Chi bắt đầu bắt tay vào kế hoạch thực hiện hóa giấc mơ của mình.

Khi nhìn lại khoảng thời gian ấy, có lẽ cả em và gia đình đều cảm thấy khâm phục chính bản thân mình vì cường độ làm việc và học tập quá lớn so với một cô bé 16 tuổi. Sở hữu điểm IELTS ấn tượng 8.5 từ đầu năm lớp 11, điều đó cũng không khiến những tháng ngày ôn thi SAT của Chi dễ dàng hơn chút nào. Trong ba tháng ôn thi SAT, Chi còn phải ôn thi các môn học theo chương trình A-Levels tại trường, đồng thời tham gia đội tuyển Tranh biện Quốc gia, đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế. Đều đặn, mỗi ngày của Khánh Chi bắt đầu lúc 8h và kết thúc lúc 1-2h đêm. Nhìn thấy con gái vất vả như vậy, không ông bố bà mẹ nào có thể yên lòng. Mẹ của Chi đã từng can ngăn con gái không nên nộp hồ sơ vào trường top đầu của Mỹ khi thấy Chi luôn phải làm tròn vai ở mọi lĩnh vực mà mình tham gia.

Mặc dù bận rộn và vất vả như vậy, Chi không hề nản chí, vẫn nỗ lực để thực hiện kế hoạch ban đầu mình đã đề ra. Với điểm số tuyệt đối trong học tập, năng nổ trong các hoạt động của trường khi từng là Chủ tịch Hội đồng Học sinh, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, là thành viên nòng cốt của đội tuyển Tranh biện Quốc gia, và kết hợp viết bài báo khoa học với giáo sư bên trường Đại học Mỹ, thực sự Chi đã cố gắng rất nhiều để khiến bộ hồ sơ của mình trở nên xuất sắc trong mắt của ban tuyển sinh. Chính vì vậy, em đã xuất sắc nhận được học bổng 70% của Đại học Yale, chuyên ngành Chính trị - Lịch sử.

Để có được thành quả này, nó là sự chuẩn bị dài hơi, là việc trau dồi bản thân trong nhiều năm. TH School đã xây dựng một môi trường mà ở đó Khánh Chi trở nên tự lập trong học tập. Các thầy cô đóng vai trò là những người hướng dẫn, phần lớn em tự học, tự nghiên cứu và từ đó chủ động xây dựng những suy nghĩ của riêng mình. Bản thân Chi cũng đã rất nỗ lực, tự vạch ra kế hoạch và thực hiện nó một cách chỉn chu.

Chạm đến giáo dục khai phóng, thỏa sức khám phá bầu trời tri thức

Khác với người bạn của mình, Diệu Anh mong muốn được thoả thích học nhiều môn và trải nghiệm mô hình lớp học quy mô nhỏ. Ước mơ du học của cô gái nhỏ bắt đầu từ năm lớp 9, khi em bước chân vào TH School. Xác định rõ mục tiêu này, Diệu Anh bắt đầu ý thức về việc duy trì điểm số cao trên lớp và tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, để nhận được hỗ trợ tài chính cao.

Trên lớp, Diệu Anh luôn được đánh giá là một học sinh xuất sắc, với các môn học đều đạt điểm A và A*. Không đợi nước đến chân mới nhảy, Diệu Anh chủ động tham gia các hoạt động và dự án khác nhau, để thử sức mình trong những lĩnh vực đa dạng. Trong khoảng thời gian học tập tại TH School, Diệu Anh cũng là thành viên quan trọng của Hội đồng Học sinh, đại diện cho tiếng nói của toàn bộ học sinh Trung học. Ngoài ra, Diệu Anh còn tham CLB Tranh biện của TH School và phát triển đam mê của em trong lĩnh vực này. Đối với Diệu Anh, tranh biện là cách để em được mở mang tư duy, đa dạng hóa góc nhìn và hiểu sâu hơn về những vấn đề mà thế giới đang đối mặt.

Hiểu rõ tầm quan trọng của giá trị dân tộc, em còn thử sức mình với nghệ thuật dân gian Việt Nam. Những trải nghiệm này đã giúp Diệu Anh nhận ra mình muốn gì. Khi nhớ lại khoảng thời gian trước đó, Diệu Anh chia sẻ: “Khâu chọn trường cũng khá khó khăn, nhưng sau khi nghiên cứu rõ hơn em thấy mình hợp với trường đại học khai phóng, được thoả thích học nhiều môn và mô hình lớp học bé.

Do đó, em đã chọn trường Pomona là Early Decision vì đây là môi trường có nhiều học sinh quốc tế từ nhiều nước và văn hoá khác nhau.” Nhắc đến thử thách lớn nhất, Diệu Anh không do dự mà chọn bài viết luận. “Đối với em, viết luận là khó nhất vì em mất rất nhiều thời gian để nghĩ ý tưởng và viết ra các bài luận. Tuy nhiên em thấy rằng cách tốt nhất để viết các bài luận là phải cố gắng gắn liền thông tin trong bài với bản thân mình và phải biết cách làm nổi bật nhiều mặt của bản thân.” Câu chuyện của Diệu Anh không phải là độc nhất, không hề to tát, nhưng điều em làm nổi bật lên được đó là sự kiên trì và chăm chỉ - những phẩm chất đáng quý của em.

Không thành công nào mà từ trên trời rơi xuống. Tất cả đều trải qua thời gian dài, đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, những đêm mất ngủ, những áp lực quá lớn so với những cô gái 17 tuổi. Thế nhưng, trong quá trình ấy, các em không chỉ vượt qua được giới hạn của bản thân, mà còn khám phá được chính mình, và trân trọng hơn cả những giá trị của mình.