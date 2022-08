12 đội bóng sẽ tham dự Giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia - Next Travel 2022

Kết thúc Vòng loại, giải đã xác định được 12 đội bóng giành quyền tham dự Vòng chung kết (VCK) giải Bóng đá Vô địch U15 quốc gia – Next travel 2022, gồm: Viettel, Hà Nội, SLNA, Huế, PVF, Nam Định, HAGL (chủ nhà VCK), Đắk Lắk, TP.HCM, Long An, Đồng Tháp và Cần Thơ.

Chương trình họp báo, họp kỹ thuật và bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK sẽ được tổ chức vào 14h00 ngày 07/8/2022 tại sân vận động Pleiku, số 22 Quang Trung, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Next Media phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) tổ chức Vòng chung kết giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia. Năm 2022, Giải đấu mang tên Giải bóng đá U15 Quốc Gia – Next Travel với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Du lịch và Tổ chức sự kiện Thế hệ mới trên cương vị Nhà tài trợ chính. Ngoài nhà tài trợ chính Next Travel, giải đấu còn nhận được sự đồng hành của VTVCab khi trở thành đối tác truyền thông truyền hình, và Keep & Fly là nhà tài trợ trang phục thi đấu cho 12 đội bóng tham dự giải.

Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký LĐBĐVN bày tỏ sự tin tưởng VCK giải bóng đá Vô địch U15 quốc gia – Next Travel 2022 sẽ tiếp nối thành công của những mùa giải trước, luôn là sân chơi hữu ích cho các cầu thủ trẻ cọ xát, rèn luyện tài năng, tích lũy kinh nghiệm cho hành trình hướng tới sự nghiệp thi đấu bóng đá chuyên nghiệp.

Ông Đỗ Hải Đăng, Tổng Giám đốc Next Travel tin tưởng rằng VCK Giải bóng đá Vô địch U15 quốc gia - Next Travel 2022 sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và chú ý theo dõi của đông đảo khán giả cả nước. Đó chính là động lực để các tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam tỏa sáng trong giải và tương lai”.

Vòng chung kết Giải Vô địch U15 quốc gia – Next Travel 2022 sẽ được tổ chức tại Pleiku, Gia Lai từ ngày 8 đến 22-8, với sự tranh tài của 12 đội bóng: Viettel, Hà Nội, SLNA, Huế, PVF, Nam Định, HAGL (chủ nhà VCK), Đắk Lắk, TP.HCM, Long An, Đồng Tháp và Cần Thơ.

Các đội sẽ được chia làm 03 Bảng, mỗi Bảng có 04 đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng chọn 03 đội xếp thứ Nhất, 03 đội xếp thứ Nhì và 02 đội xếp thứ Ba có thành tích tốt nhất vào Vòng Tứ kết, Bán kết và Chung kết. Tại các trận Vòng Bán kết và Chung kết, nếu sau thời gian thi đấu chính thức 90 phút mà trận đấu có tỷ số hòa thì hai đội sẽ thi đá luân lưu 11m để xác định Đội thắng cuộc.

Các trận đấu của giải sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh sóng của VTVCab như: On Sports, On Football... Ngoài ra, Next Media cũng sẽ thực hiện truyền hình trực tiếp các trận đấu trên Youtube và Fanpage VFF, Next Sports.

VCK giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia – Next Travel 2022 đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện từ phía CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai cùng các cơ quan hữu quan của tỉnh. Với kinh nghiệm đăng cai tổ chức nhiều sự kiện bóng đá trong nước và quốc tế, cùng với sư chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai đặt quyết tâm sẽ phối hợp tốt với VFF và Next Media để tổ chức thành công VCK giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia – Next Travel 2022, cống hiến cho người hâm mộ những bữa tiệc bóng đá trẻ sôi động, qua đó tạo ra sân chơi giàu sức cạnh tranh giữa các tài năng bóng đá của nước nhà.

Với sứ mệnh mang tới cho khách hàng các sản phẩm du lịch chất lượng, khác biệt và đột phá, Công ty Cổ phần và Tổ chức sự kiện Thế Hệ Mới - NEXT TRAVEL liên tục nâng cấp trải nghiệm của khách hàng nhờ đội ngũ vận hành giàu kinh nghiệm và sáng tạo. Phát huy thế mạnh đã có đồng thời liên tục cải tiến quy trình, sản phẩm, dịch vụ, Next Travel định hướng trở thành doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Việt Nam và khu vực về quy mô và chất lượng dịch vụ, đáp ứng tối đa các nhu cầu của khách hàng ở các dịch vụ khác nhau như nhà hàng, khách sạn, đào tạo, tập huấn, tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, Vé máy bay, Visa… đặc biệt du lịch gắn với trải nghiệm thể thao là một trong các định hướng của đơn vị này trong tương lai.