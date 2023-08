11 du khách bị lũ cuốn trôi khi chụp ảnh ở đập nước nổi tiếng Trung Quốc

TPO - Báo chí Trung Quốc đưa tin 11 người bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi tại một con đập ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Sau vụ việc, có 7 người thiệt mạng, 4 người may mắn được cứu sống.

Những ngày qua, nhiều tỉnh ở Trung Quốc hứng chịu lũ lụt kỷ lục do bão Doksuri gây ra. Mưa lớn khiến nhiều lễ hội bị hủy, hàng loạt danh lam thắng cảnh trên khắp Trung Quốc phải tạm đóng cửa do ảnh hưởng nặng nề. Tại tỉnh Hà Bắc, hơn 1,5 triệu người phải sơ tán vào tuần trước để đảm bảo an toàn.

Thời gian gần đây, nước lũ đã kéo về nhiều nơi ở tỉnh Tứ Xuyên khiến mực nước sông dâng cao đột ngột, ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, du lịch địa phương. Tình hình thời tiết này cũng dẫn tới một sự cố đáng tiếc tại đập Julin Dam trên sông Longxi. Đây là một điểm nổi tiếng nên thu hút rất đông khách du lịch.

Theo Jimu News đưa tin, 11 du khách đang chụp ảnh trên đập Julin Dam thì bất ngờ bị lũ cuốn trôi. Những nhân chứng có mặt lúc đó dù muốn hỗ trợ nhưng do nước dâng cao và chảy siết, họ chỉ biết chờ lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp đến ứng cứu.

Sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, chỉ có 4 người may mắn sống sót, 7 người còn lại thiệt mạng.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân vụ việc là do mưa lớn bất ngờ khiến mực nước sông dâng cao. Nhiều du khách đến chụp ảnh tại đập không ý thức được sự nguy hiểm, dẫn đến thảm kịch kể trên.

Trần Đình