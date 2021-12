THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc nỗ lực giải cứu 21 người mắc kẹt trong mỏ than đá bị ngập lụt

TPO - Theo chính quyền địa phương, hơn 400 nhân viên cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tiếp cận những thợ mỏ bị mắc kẹt trong một mỏ than đá bị ngập lụt ở tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc).

Chính quyền tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, ngày 17/12 cho biết lực lượng cứu hộ đang nỗ lực giải cứu 21 thợ mỏ bị mắc kẹt trong một mỏ than đá bị ngập lụt ở tỉnh này. Theo chính quyền địa phương, hơn 400 nhân viên cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tiếp cận những thợ mỏ trên. Họ đã lắp đặt một số máy bơm để bơm nước ra khỏi mỏ than và đến 6 giờ sáng 17/12 mực nước trong mỏ đã giảm 2,1m. Lực lượng cứu hộ hy vọng có thể bơm hơn 300 m3 nước mỗi giờ ra khỏi mỏ than trên. Sự cố xảy ra vào khoảng 23 giờ đêm 15/12 tại mỏ than đá ở thành phố Hiếu Nghĩa (Xiaoyi) của tỉnh Sơn Tây. Theo kết quả điều tra sơ bộ, việc khai thác mỏ bất hợp pháp là nguyên nhân gây ra sự cố này. Nhiệt độ giảm và gió mạnh đã khiến cho công tác cứu hộ trở nên khó khăn hơn.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 592.894 trường hợp mắc COVID-19 và 5.717 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 273,8 triệu ca, trong đó trên 5,3 triệu người không qua khỏi. Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 18/12 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu trên 273.811.999 ca, trong đó có 5.358.891 người tử vong. Tiến trình mở cửa trở lại tại nhiều nước đang đối mặt với thách thức mới, đi kèm nguy cơ dịch tái bùng phát dịch bệnh với sự xuất hiện và lây lan nhanh của biến thể Omicron.

Ngày 17/12, Trung Quốc đã lên án các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Bắc Kinh, đồng thời cho biết nước này sẽ thực hiện “tất cả các biện pháp cần thiết” để bảo vệ các công ty của Trung Quốc. Trước đó, ngày 16/12, Bộ Tài chính Mỹ thông báo đưa thêm 8 thực thể Trung Quốc vào danh sách đen về đầu tư.

Nga công bố khả năng chống biến thể Omicron của Sputnik V. Theo Giám đốc Trung tâm Gamaleya, ông Alexander Gintsburg, việc tiêm đủ liều vắc xin Sputnik V cùng với mũi tăng cường Sputnik Light 6 tháng sau đó sẽ bảo vệ đầy đủ người tiêm trước biến thể Omicron. Vắc xin ngừa COVID-19 Sputnik V hiện được phê duyệt sử dụng tại 71 quốc gia trên toàn thế giới.

Đại sứ Afghanistan tại Liên Hợp Quốc (LHQ) do chính phủ cũ bổ nhiệm đã rời bỏ vị trí của mình. Phó phát ngôn LHQ, Farhan Haq cho biết theo bức thư nhận được ngày 16/12, ông Ghulam Isaczai rời bỏ vị trí của mình từ ngày 15/12. Phái bộ Afghanistan tại LHQ chưa có bình luận gì về việc này. Các nhà ngoại giao cho biết với việc Afghanistan đang khủng hoảng kinh tế sau khi Taliban lên nắm quyền hồi tháng 8, phái bộ của nước này tại LHQ đang gặp khó khăn để duy trì hoạt động.

Taliban lại đòi cử đại diện ở Liên Hợp Quốc. Taliban ngày 17/12 yêu cầu tiếp quản vị trí đại diện cho Afghanistan ở Liên Hợp Quốc, sau khi đại sứ của chính quyền cũ từ bỏ chức vụ. Taliban tiến cử một người tên Suhail Shaheen tiếp quản chức vụ mà ông Ghulam Isaczai để lại. Đại diện Taliban cho biết vị trí này cần được chuyển giao cho chính phủ mới cầm quyền ở Afghanistan để bảo vệ uy tín của Liên Hợp Quốc.

Lo ô nhiễm, Israel không cho phép tàu chở dầu đi vào Vịnh Eliat. Bộ Bảo vệ môi trường Israel ngày 16/12 thông báo sẽ không cho phép tàu chở dầu đi vào khu nghỉ mát Eilat ở Biển Đỏ như dự kiến theo thỏa thuận với các đối tác từ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) để vận chuyển dầu thô từ vùng Vịnh sang châu Âu qua Israel.

Quân đội Colombia ngày 16/12 thông báo đã giải cứu 17 thành viên của một phái đoàn hợp tác y tế và 2 trẻ vị thành niên bị các thành viên còn lại của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) bắt giữ. Nguồn tin địa phương cho hay trong số các con tin vừa được giải cứu có 6 y tá, 1 nha sỹ, 2 kỹ thuật viên tiêm chủng, 1 bác sỹ nhi, 1 chuyên gia dinh dưỡng và 3 tài xế. Họ đều là thành viên của một tổ chức phi chính phủ đang hoạt động tại khu vực xảy ra vụ bắt cóc.

Pháp phát hiện ổ dịch cúm gia cầm độc lực cao H5N1. Ngày 17/12, Bộ Nông nghiệp Pháp thông báo phát hiện một ổ dịch cúm gia cầm độc lực cao H5N1 tại một trang trại nuôi gia cầm ở Tây Nam nước này. Cúm gia cầm độc lực cao rất dễ lây lan, có thể khiến gia cầm mắc bệnh và chết.