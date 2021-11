Tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long 2021

TPO - Theo lý giải của Hà Nội, 4 quận nội đô lịch sử gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa là khu vực có tầm quan trọng đặc biệt và cần phải áp dụng các biện pháp đặc biệt để bảo vệ an toàn tuyệt đối về an ninh, trật tự cũng như dịch bệnh.

TPO - Được liên ngành Công an - Thanh tra GTVT Hà Nội chấp thuận bố trí mặt bằng để trông xe có thu phí phục vụ khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông, tuy nhiên bãi trông xe máy, ô tô lớn nhất tại ga Cát Linh (quận Đống Đa, Hà Nội) xảy ra việc nhân viên thu tiền không trả vé cho khách, thu tiền gấp đôi giá quy định của thành phố. Tình trạng này được phóng viên Tiền Phong ghi nhận ngày 22/11.

TPO - Sáng 22/11/2021, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, nhiệt độ đầu giờ sáng tại khu vực trung tâm Hà Nội khoảng 17 độ C. Nhiều người dân phải mặc áo mưa để chống lạnh, co ro trong giá rét khi di chuyển trên đường.