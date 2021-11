‘Tình trong mộng’ của Lisa (BlackPink) vướng nghi vấn hẹn hò Taylor Swiff

TPO - Công ty quản lý của tài tử Gong Yoo đã đưa ra thông báo chính thức liên quan đến tin đồn hẹn hò với “Công chúa nhạc đồng quê” Taylor Swiff.

Mới đây, công ty quản lý Management Soop ra đăng lên trang web chính thức thông báo phủ nhận tin đồn hẹn hò giữa tài tử Gong Yoo và Taylor Swiff.

Management Soop khẳng định, tất cả chỉ là tin đồn vô căn cứ. Theo đó, ngôi sao “Train To Busan” gần đây không có chuyến đi nào ra nước ngoài do lịch trình bận rộn cho bộ phim sắp lên sóng trên Netflix “The Silent Sea”.

Phản hồi của Management Soop được đưa ra chưa đầy 24 giờ sau khi mạng xã hội lan truyền tin đồn liên quan đến “tình trong mộng” của Lisa và “Công chúa nhạc đồng quê”.

Mọi chuyện bắt đầu khi DeuxMoi, một tài khoản buôn chuyện ẩn danh có tiếng ở New York, đăng một bức ảnh có thông tin chủ nhân hit “Look What You Made Me Do” ăn trưa cùng nam diễn viên “Hậu duệ Mặt trời” Jin Goo. Tuy nhiên, sau đó, DeuxMoi sửa lại rằng, Gong Yoo mới thực sự là người được Taylor mời dùng bữa ở New York.

Ban đầu, dân mạng nghi vấn hai ngôi sao Mỹ và Hàn Quốc đang bàn bạc để hợp tác trong một sản phẩm âm nhạc của Taylor. Tuy nhiên, không hiểu vì sao tin đồn dần trở thành nam diễn viên sinh năm 1979 và người đẹp kém 10 tuổi đang có “mối quan hệ thân thiết”, bất chấp việc Taylor đã có người yêu 5 năm Joe Alwyn.

Không chỉ lan truyền trên mạng xã hội, các trang truyền thông khác nhau cũng đồng loạt đưa tên hai ngôi sao lên tiêu đề báo.

Hành động của Management Soop không chỉ dập tắt tin đồn hẹn hò, mà còn gạt luôn khả năng hợp tác giữa Gong Yoo và Taylor Swiff.

“The Silent Sea” dự kiến công chiếu trên Netflix vào đúng đêm Giáng sinh (24/12), đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Gong Yoo kể từ tác phẩm ăn khách “Goblin” năm 2016.

Phim lấy bối cảnh tương lai, giả thiết Trái đất trải qua quá trình sa mạc hóa. Cốt truyện xoay quanh một đội đặc biệt được cử đến bảo vệ một mẫu vật bí ẩn từ một cơ sở nghiên cứu bị bỏ hoang trên Mặt trăng.

Ngoài Gong Yoo, phim còn có sự tham gia của dàn sao thực lực Bae Doo Na, Lee Joon, tay côn đồ trong “Squid Game” Heo Sung Tae… “The Silent Sea” được mong chờ là “bom tấn” tiếp theo của Hàn Quốc gây tiếng vang toàn cầu sau “Squid Game” và “Hellbound”.

Tú Oanh