Thiết lập chuẩn mực sang trọng đỉnh cao của ngành công nghiệp ô tô thế giới

Ngày 25/11, tại ngày đầu tiên của chuỗi sự kiện Mercedes Benz Vietnam Virtual Show – Beyond diễn ra từ 25 -28/11/2021, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) chính thức giới thiệu mẫu xe S-Class thế hệ mới (V223) tại thị trường Việt Nam. Đây là mẫu xe đầu bảng của Mercedes-Benz, đại diện cho kinh nghiệm chế tác cơ khí đỉnh cao thiết lập chuẩn mực sang trọng trong ngành công nghiệp ô tô.

Hơn 100 năm chinh phục phân khúc hạng sang

Từ 70 năm trước, Mercedes-Benz đã đặt nền móng cho mẫu xe hạng sang đầu bảng của mình với chiếc 220. Kể từ khi ra mắt năm 1951, đã có 4 triệu chiếc S-Class và các mẫu xe tiền thân được giao tới tay khách hàng trên toàn thế giới. Tên gọi “S-Class” chính thức xuất hiện với series 116 vào năm 1972. Chỉ tính riêng thế hệ vừa qua, đã có 500.000 khách hàng lựa chọn S-Class Saloon.

Với phần mũi phía trước bánh xe ngắn, chiều dài cơ sở lớn và phần đuôi phía sau bánh xe hài hòa, S-Class mang tỷ lệ hoàn hảo của một chiếc saloon cổ điển. Chiều rộng cơ sở lớn kết hợp bánh xe đặt sát phía ngoài đem tới cho chiếc xe vẻ bề thế. Các đường gân chạy dọc thân xe đã được tinh giản, cùng thiết kế bề mặt được tạo khối thông minh cho hiệu ứng ánh sáng đặc biệt. Phần mũi xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt quyền uy. Diện mạo tinh giản mới trên S-Class đạt đến chỉ số khí động học chỉ 0,22 Cd, trở thành một trong những mẫu xe lướt gió tốt nhất trên thế giới, đặc biệt ở trong phân khúc saloon hạng sang.

Đèn định vị ban ngày 3 điểm đặc trưng của S-Class mang thiết kế phẳng và gọn gàng hơn tạo nên nét cá tính cho xe. Tay nắm cửa thiết kế dạng ẩn vào thân xe là trang bị hoàn toàn mới trên S 450 và S 450 Luxury, có thể tự động nâng lên bằng điện khi người lái chạm vào tay nắm cửa, tích hợp chức năng chìa khóa thông minh KEYLESS-GO. Trong trường hợp xảy ra va chạm, tay nắm cửa cũng sẽ tự động nâng lên để đảm bảo an toàn.

Cách mạng kỹ thuật số bên trong khoang xe

Trên S-Class thế hệ mới, nội thất được nâng cấp toàn bộ để xứng đáng trở thành một chốn thân thuộc thứ ba, bên cạnh nhà và văn phòng làm việc. Kích thước cả hàng ghế trước cũng như ghế sau đều có sự cải thiện, mang lại cảm nhận không gian hào phóng tương xứng kỳ vọng dành cho S-Class.

Nguồn cảm hứng từ kiến trúc nội thất và thiết kế du thuyền đã trở thành tiền đề của cuộc cách mạng trong quá trình hoàn thiện không gian xe. S-Class giao thoa hài hòa giữa công nghệ kỹ thuật số và những chất liệu sang trọng truyền thống. Việc giảm bớt số lượng các nút bấm nhấn mạnh thêm phong cách tối giản bên trong nội thất. S 450 được trang bị ghế da Nappa, trong khi S 450 Luxury nâng cấp lên ghế Nappa Exclusive và gói nội thất Exclusive.

Không chỉ có tới 5 màn hình trên phiên bản S 450 Luxury, nội thất của S-Class còn gây ấn tượng với bề mặt trang trí bảng táp-lô phối sợi kim loại trên S 450 Luxury và ốp gỗ open-pore trên S 450. Chi tiết này mở rộng sang hai bên và ôm trọn lấy khoang hành khách.

Thấu hiểu với MBUX thế hệ thứ hai

S-Class là chiếc xe đầu tiên được trang bị thế hệ thứ 2 của MBUX - một phần quan trọng trong cách tiếp cận lấy con người làm trọng tâm của S-Class. Toàn bộ phần cứng và phần mềm đã được nâng cấp để khiến chiếc xe trở nên thông minh hơn, bao gồm tối đa 5 màn hình giúp sử dụng xe thuận tiện hơn, trong đó có màn hình cảm ứng trung tâm sử dụng công nghệ OLED. Toàn bộ hệ thống được tối ưu để cá nhân hóa giao diện và vận hành trực quan.

Thông qua các camera trên bảng điều khiển trần xe và thuật toán tự học, tính năng điều khiển cử chỉ MBUX trên S 450 Luxury có khả năng nhận diện và dự đoán trước được các ý định cũng như mong muốn của hành khách. Hệ thống có thể phân tích các cử động tay, đầu và ngôn ngữ cơ thể để ra lệnh phản hồi cho các chức năng tương ứng trên xe.

Trên cả S 450 và S 450 Luxury, hệ thống giải trí cao cấp MBUX High-end dành cho hàng ghế sau bao gồm hai màn hình cảm ứng 11,6 inch đặt sau lưng ghế trước. Trên S 450 Luxury, máy tính bảng MBUX được tích hợp trong tựa tay trung tâm và có thể tháo rời để sử dụng bên ngoài xe cũng như cài đặt các ứng dụng Android.

Công nghệ tối tân, tiện nghi tối đa

Có tới 19 mô-tơ điện được trang bị cho ghế trước để đem lại trải nghiệm thoải mái nhất cho người ngồi - con số cho thấy mức độ tân tiến của ghế trên S-Class.

Trên cả hai phiên bản S-Class mới, hàng ghế sau có chức năng điều chỉnh đa hướng, sưởi đa vị trí và đi kèm tựa đầu cao cấp điều chỉnh 8 hướng. Phần ôm hông hai bên ghế và tựa sau hông có thể điều chỉnh để phù hợp với hình thể của từng hành khách. Ghế sau hạng thương gia có thể ngả lưng tối đa 43,5o và tích hợp chức năng massage (bao gồm massage bắp chân).

Các hệ thống an toàn chủ động lần đầu tiên có mặt trên S-Class tại Việt Nam sẽ giảm thiểu căng thẳng khi lái xe. Với khả năng hỗ trợ kiểm soát tốc độ, khoảng cách, các hệ thống thông minh giúp người lái duy trì sự tỉnh táo lâu hơn, từ đó tới đích an toàn và thoải mái hơn. Khi có nguy hiểm tiềm ẩn, các tính năng hỗ trợ phản xạ tương ứng với từng tình huống để giảm thiểu mức độ nghiêm trọng, hoặc thậm chí phòng tránh được tai nạn.

S 450 và S 450 Luxury được trang bị tổng cộng 5 cảm biến radar, 5 camera và 12 cảm biến siêu âm cự ly gần để phục vụ các hệ thống an toàn chủ động.

Ngoài các công nghệ chủ động, S-Class cũng là mẫu xe dẫn đầu về an toàn thụ động với thiết kế khung xe thông minh và các hệ thống tân tiến hạn chế thương tích. Khung xe mới của S-Class có hàm lượng nhôm lên tới hơn 50%, mang lại mức độ an toàn cao khi va chạm, trong khi giảm trọng lượng và có độ cứng vững cao để gia tăng khả năng xử lý khi vận hành.

Ghế sau hạng thương gia của S-Class tích hợp túi khí phía dưới đệm ghế. Khi xảy ra va chạm, túi khí đặc biệt này sẽ nâng đệm ghế lên để tránh người ngồi bị trượt qua dây an toàn về phía trước. Trong các tình huống va chạm nghiêm trọng và hành khách có thắt dây an toàn, túi khí sau lưng ghế trước dành cho hai người ngồi sau sẽ giảm đáng kể tác động tới phần đầu và cổ. Cả S 450 và S 450 Luxury đều được trang bị túi khí dưới đệm ghế thương gia và túi khí sau lưng ghế trước, giúp S-Class thiết lập một chuẩn mực mới về an toàn dành cho hành khách phía sau.

Mercedes S 450 và S 450 Luxury đã chính thức có mặt tại hệ thống đại lý chính hãng của MBV trên toàn quốc và sẵn sàng được giao ngay đến tay khách hàng. Ngoài ra, thông qua kênh showroom trực tuyến, khách hàng có thể tham khảo thông tin cụ thể về sản phẩm như giá bán, thông số, trang bị theo xe, và để lại thông tin cá nhân để nhân viên đại lý liên hệ tư vấn trải nghiệm xe trong thời gian sớm nhất.

Những điểm nhấn trên Mercedes-Benz S-Class thế hệ mới: - Cụm đèn trước MULTIBEAM đột phá về thiết kế lẫn công nghệ - Nội thất giao thoa giữa công nghệ kỹ thuật số và sang trọng truyền thống - Hệ thống thông tin giải trí MBUX thế hệ thứ hai với màn hình OLED - Máy tính bảng MBUX và tính năng điều khiển cử chỉ MBUX (S 450 Luxury) - Gói hệ thống hỗ trợ lái Driving Assistance Package - Túi khí sau lưng ghế trước dành cho người ngồi sau - Động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng mới với công nghệ EQ Boost - Hệ thống đánh lái bánh sau (S 450 Luxury)

S-Class thế hệ mới được MBV phân phối với hai phiên bản trục cơ sở kéo dài S 450 và S 450 Luxury, nhập khẩu trực tiếp từ Đức. Giá bán của S 450 và S 450 Luxury lần lượt là 5,199 tỷ đồng và 5,749 tỷ đồng (đã bao gồm thuế GTGT).