Đêm nay lạnh dưới 0 độ C, dự báo đỉnh Fansipan Sa Pa phủ trắng sương muối

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai thông tin, đêm nay (28/11) nhiệt độ tại đỉnh núi Fansipan (Sa Pa) có thể xuống dưới 0 độ C, dự báo sương muối sẽ phủ trắng "nóc nhà" Đông dương.

Đêm 27/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai và Sa Pa suy yếu và biến tính, gây ban đêm bầu trời ít mây khiến bức xạ nhiệt mặt đất lớn, làm nhiệt độ giảm sâu hơn so với ngày hôm trước. Vùng núi Lào Cai tiết trời rét buốt vào đêm và sáng sớm.

Lúc 7h00, ngày 28/11, quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi ở tỉnh Lào Cai như thành phố Lào Cai nhiệt độ giảm xuống 15,2 độ C; thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên) 14,3 độ C; thị trấn vùng cao Bắc Hà 8,9 độ C; thị xã du lịch Sa Pa 8,5độ C.

Hiện nay không khí lạnh vẫn trong tình trạng suy yếu và biến tính. Theo đó, ngày thời tiết vùng thấp có nắng và ấm áp 25-26 độ C, vùng núi dao động từ 21-22 độ C, thị xã du lịch Sa Pa tăng lên 17-19 độ C. Về đêm giảm xuống 14-15 độ C, vùng cao 8-9 độ C, thị xã du lịch Sa Pa thấp nhất từ 7-8 độ C.

Đặc biệt, nhiệt độ đỉnh núi Fansipan có thể xuống dưới - 0 độ C. nguy cơ cao xảy ra sương muối phủ trắng, tạo nên phong cảnh kỳ thú.

Link gốc: https://dantri.com.vn/xa-hoi/dem-nay-lanh-duoi-0-do-c-du-bao-dinh-fansipan-sa-pa-phu-trang-suong-muoi-20211128120411832.htm