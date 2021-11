Công an thông tin vụ Chủ tịch UBND phường ở Tây Ninh tử vong trong phòng làm việc

TPO - Tối 25/11, UBND thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) có báo cáo về vụ việc Chủ tịch UBND phường tử vong tại khu phố An Bình, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Theo UBND thị xã Trảng Bàng, báo cáo nhanh của Công an thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) về vụ việc như sau:

Ngày 25/11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Trảng Bàng tiếp nhận tin báo của Công an phường An Tịnh vụ chết người xảy ra vào khoảng 13h40 phút, ngày 25/11 tại khu phố An Bình, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, người tử vong là ông Đỗ Văn K. – Chủ tịch UBND phường An Tịnh (SN 1970, ngụ ấp Mít Nài, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TPHCM).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Trảng Bàng đã phối hợp các Cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh. Nội dung cụ thể:

Vào khoảng 7h20 phút ngày 25/11, ông Đỗ Văn K. là Chủ tịch UBND phường An Tịnh đến trụ sở UBND phường để làm việc, đến khoảng 7h30 phút, ông K. đi kiểm tra công tác thành lập khu điều trị bệnh nhân COVID-19 trong khu công nghiệp.

Đến khoảng 11h trưa nay, ông K. quay về phòng để làm việc và trao đổi công việc với anh Nguyễn Văn S. (là phó Chủ tịch UBND phường An Tịnh). Đến khoảng 11h30 cùng ngày anh Nguyễn Văn C. là nhân viên phòng khám Phúc An Sài Gòn, đi đến phòng làm việc của ông K. để gặp trao đổi công việc xử lý bệnh nhân F0 trên địa bàn. Khi đến nơi anh C. thấy cửa phòng ông K. đóng, anh C. điện thoại cho ông K. nhưng ông K. không bắt máy, anh C. nghĩ rằng ông K. đang nghỉ trưa nên đi về.

Đến khoảng 13h40, anh C. tiếp tục quay lại phòng làm việc của ông K. thì thấy cửa phòng vẫn đóng. Anh C. đến mở cửa phòng ông K. đi vào thì phát hiện ông K. đã treo cổ trên cửa sổ bằng sợi dây dù bẹ màu xanh nên tri hô lên cùng mọi người đỡ ông K. xuống, đưa bến bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh để cấp cứu nhưng ông K. đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng phối hợp, tiến hành điều tra xác minh làm rõ.