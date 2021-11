Chính thức khởi tranh giải đấu Bamboo Airways Golf Tournament 2021

16 xe hạng sang và loạt giải thưởng giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng đang chờ đón chủ nhân tại Bamboo Airways Golf Tournament 2021, diễn ra trên sân FLC Golf Links Sam Son từ ngày 25 – 29/11/2021.

Chào mừng Bamboo Airways mở đường bay thẳng đến Mỹ và Vương quốc Anh, và chuẩn bị mở một loạt các chuyến bay thẳng nối liền hai đầu địa cầu, Bamboo Airways phối hợp cùng FLC Biscom tổ chức giải đấu Bamboo Airways Golf Tournament 2021 – Flight to the Top.

Giải đấu quy tụ hơn 1000 golfers tham dự theo thể thức Đấu gậy dựa vào Handicap Ngày (System 36), với 3 bảng đấu: Bảng A (HDC 0-15), Bảng B (HDC 16-28), Bảng C (HDC 29 trở lên).

Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn là một trong những nét đặc trưng của các giải đấu mang thương hiệu Bamboo Airways. Theo đó, golfer đạt HIO sẽ nhận được các giải thưởng lên tới hàng chục tỷ đồng gồm 04 xe hạng sang, 01 năm bay Bamboo Airways miễn phí các chặng nội địa, 01 thẻ hội viên 35 năm sân FLC Golf Links Sam Son, 50 triệu tiền mặt từ Tập đoàn Trường Sinh, 01 chai rượu Master's Ruby Reserve 40yo trị giá 518 triệu đồng cùng nhiều quà tặng giá trị khác từ nhà tài trợ.

Các golfer tham dự giải đấu còn được nhận quà tặng đặc biệt là thẻ tín dụng liên kết Sacombank FLC Infinite tích hợp nhiều ưu đãi đặc quyền bay – nghỉ dưỡng – chơi golf trong hệ sinh thái FLC: hoàn ngay 50% khi mua vé máy bay Bamboo Airways, tặng ngay 1 gói nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại hệ thống FLC Hotels and Resorts, tặng 5 lượt chơi/năm tại hệ thống sân golf FLC… Đáng chú ý, chủ thẻ Sacombank FLC Infinite sẽ được miễn phí không giới hạn lượt sử dụng phòng chờ VIP của hơn 1.300 phòng chờ trên thế giới.

Đây là một trong những sản phẩm liên kết nổi bật giữa Tập đoàn FLC và Sacombank vừa ra mắt thời gian qua và đang được đón nhận tích cực nhờ những đặc quyền ưu đãi hiếm có, giúp tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hai bên.

Bamboo Airways Golf Tournament 2021 là giải đấu đặc biệt trong chuỗi hoạt động chào mừng sự kiện Bamboo Airways chính thức công bố các đường bay thẳng kết nối Việt Nam - Mỹ và Việt Nam - Vương quốc Anh. Theo kế hoạch, hãng tiến tới khai thác thường lệ đường bay tới các thị trường chiến lược này dự kiến từ cuối năm 2021 ngay khi điều kiện cho phép.

Trên tinh thần đó, chủ đề Flight to the Top là lời khẳng định của Bamboo Airways về khát vọng và nỗ lực nâng tầm thương hiệu dẫn đầu của hãng tại thị trường hàng không Việt, thông qua việc mở rộng các đường bay quốc tế phát triển và khắt khe bậc nhất. Flight to the Top cũng là khẩu hiệu thôi thúc các golfer cống hiến hết khả năng để giành ngôi vị cao nhất của giải đấu.

“Thông qua giải đấu, chúng tôi kỳ vọng sẽ phát huy những giá trị tốt cao đẹp của môn thể thao tinh hoa này, góp phần nâng tầm vị thế của golf Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới, qua đó thúc đẩy sự phát triển du lịch Việt Nam nói chung. Đây cũng là một trong những định hướng hàng đầu của Bamboo Airways từ ngày đầu thành lập – đó là mang đến những trải nghiệm ‘hơn cả một chuyến bay’ để khẳng định giá trị Việt trên mọi hành trình”, ông Nguyễn Ngọc Trọng, Phó TGĐ Hãng hàng không Bamboo Airways cho biết.

Kết thúc buổi lễ khai mạc, các golfer đã ra sân thi đấu tranh tài theo từng bảng đấu trong không khí sôi nổi và đầy hào hứng.

Trước đó, Hãng hàng không Bamboo Airways và FLC Biscom đã tổ chức thành công nhiều giải golf quy mô lớn như Bamboo Airways 2 Years Take Off 2020, Bamboo Airways Summer 2020, Bamboo Airways Summer 2019…, quy tụ hàng nghìn golfer trong và ngoài nước. Tại Bamboo Airways 18/8 Golf Tournament 2019, golfer Trần Huy Cương đã xuất sắc đạt cú HIO lên tới 10 tỷ đồng, gồm 4 xe sang, 500 triệu tiền mặt và hàng loạt phần thưởng giá trị của từ các nhà tài trợ.