Bắt thêm giám đốc công ty liên quan đường dây xăng giả cực khủng

TPO - Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Bộ Công an và Công an TPHCM đã bắt giữ Lê Thị Anh Thư (53 tuổi), giám đốc một công ty ở TPHCM vì liên quan đến đường dây buôn lậu xăng giả quy mô lớn.

Liên quan đến chuyên án 920G đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô đặc biệt lớn, sáng 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an, Công an TPHCM và các đơn vị liên quan đã tiến hành bắt tạm giam Lê Thị Anh Thư (53 tuổi, thường trú quận Gò Vấp, TPHCM), là Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Biên Khoa, địa chỉ số 261 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, TPHCM.

Các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt. Trong sáng 27/11, Cảnh sát đã khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Lê Thị Anh Thư và thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Bước đầu xác định Lê Thị Anh Thư bị bắt do có liên quan đến hành vi buôn lậu trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô đặc biệt lớn do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Biên Khoa có ngành nghề kinh doanh đại lý, môi giới, đấu giá, bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh, vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Liên quan đến chuyên án 920G, đến nay Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố trên 70 bị can với 6 tội danh. Ngoài ra, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Cục Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng khởi tố 13 bị can liên quan trong Chuyên án thuộc thẩm quyền điều tra của Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra đã kê biên tài sản của các bị can trong vụ án với giá trị trên 1.000 tỷ đồng. Chuyên án này đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng.