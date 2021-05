Một ứng cử viên HĐND bị xóa tên vì liên quan đến đường dây xăng giả

TPO - Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây ghi lô đề, cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

TPO - Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc đối với Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường 11, quận 3 và 5 bị cán khác.

TPO - Ngày 21/5, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an cho biết, vừa làm rõ đường dây phát tán hàng trăm triệu tin nhắn rác liên tỉnh, hưởng lợi hàng tỷ đồng.

TPO - Sau vụ đại uý công an xã đứng ngoài gọi điện, nhìn dân bắt tên cướp taxi ở Hà Nội, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã có công văn yêu cầu chấn chỉnh chấp hành điều lệnh, tư thế, tác phong, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sỹ.

