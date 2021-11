Làn sóng dịch COVID-19 thứ 4 để lại những hậu quả nặng nề, đã cướp đi sinh mạng của trên 22.300 người, gây bao đau thương cho hàng loạt gia đình, đẩy nhiều trẻ em vào cảnh mồ côi. Dịch bệnh kéo dài cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội và mọi mặt của đời sống.

Đến nay, đại dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát tại TPHCM và nhiều địa phương khu vực Đông Nam bộ, hoạt động kinh tế - xã hội đang từng bước được khôi phục. Tuy nhiên, dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều tỉnh thành thuộc khu vực như Đồng bằng Sông Cửu Long và Tây Nguyên.

Cả nước đang thực hiện chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Bảo vệ sức khỏe, thích ứng an toàn trong tình hình mới là vấn đề đang được đặt ra đối với cộng đồng. Và đó cũng là lý do để hôm nay Báo Tiền Phong tổ chức hội thảo BẢO VỆ SỨC KHỎE, THÍCH ỨNG AN TOÀN VỚI DỊCH COVID-19.

Chia sẻ tại hội thảo, TS.BS Đỗ Trọng Khanh, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện FV cho biết, thực hiện chủ trương của Bộ Y tế, Bệnh viện FV đầu tư nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và thực hiện các quy trình phân luồng, sàng lọc tiếp nhận bệnh nhân một cách nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn trong công tác khám chữa bệnh. Trong giai đoạn cao điểm của dịch COVID-19 tại TPHCM vào tháng 7-8-9/2021, Bệnh viện FV triển khai song song công tác khám chữa bệnh thông thường và điều trị COVID-19. Bệnh viện thường xuyên khuyến cáo người dân chăm sóc, theo dõi sức khỏe trong giai đoạn thích ứng với COVID-19. Công tác khám chữa bệnh trong trạng thái bình thường mới được thực hiện theo phương châm đảm bảo an toàn phòng chống lây nhiễm, thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn bệnh viện theo quy định. Đồng thời, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn phù hợp, đặc biệt trong lĩnh vực ICU và kiểm soát nhiễm khuẩn, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, vật tư cho hoạt động phòng chống dịch. Hệ thống xét nghiệm PCR & PCR Fast-track. Khu vực cách ly điều trị bệnh nhân nghi ngờ nhiễm COVID-19 gồm hệ thống phòng có thiết kế áp lực thông khí đặc biệt tại khoa cấp cứu, ICU, nội trú, phòng mổ… Bệnh viện đã đầu tư hệ thống HFNC, hệ thống bồn trữ Oxy hóa lỏng, huy đội ngũ y bác sĩ tham gia phòng chống và điều trị COVID-19 Bệnh viện đã thực hiện mô hình bệnh viện chia đôi, tiếp nhận bệnh nhân theo tình trạng bệnh. Sàng lọc kép, phân luồng tại các lối ra vào bệnh viện, cách ly người có nghi ngờ mắc COVID-19 để xét nghiệm. Bên cạnh đó, thực hiện xét nghiệm định kỳ nhân viên và các trường hợp bệnh nhân nội trú bằng RT-PCR trước khi nhập viện và lặp lại mỗi 3 ngày, tổ kiểm soát nhiễm khuẩn thường xuyên rà soát quy trình phân luồng, khoanh vùng, truy vết các ca F0. Tăng cường tư vấn qua dịch vụ y tế từ xa. Tình trạng bệnh nhân điều trị COVID-19 trong tháng 8-9/2021 tại Bệnh viện FV, đơn vị đã thực hiện tổng số 12.423 mẫu xét nghiệm RT-PCR, trong đó có 2.078 (16,7%) mắc COVID-19. Bệnh viện tiếp nhận 296 bệnh nhân nội trú, có 197 bệnh nhẹ nội trú (chiếm 66,5%), 66 bệnh trung bình nội trú (chiếm 22,3%), 33 bệnh nặng nội trú (chiếm 11,1%). Trong số các bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại Bệnh viện FV, số ca chữa khỏi xuất viện đạt 73% (bệnh nhẹ 81%, bệnh trung bình 14.8%, bệnh nặng 1.8%); có 44 ca tử vong (chiếm 10,1%). Theo thống kê, số ngày nằm viện trung bình các ca bệnh nhẹ là 9 ngày, ca bệnh trung bình là 14 ngày, bệnh nặng 16 ngày; Số ca chuyển tình trạng bệnh từ nhẹ lên trung bình 27 ngày; Số ca chuyển tình trạng từ nhẹ lên nặng 14 ngày. Có khoảng 41/200 ca nhẹ (20%) chuyển độ nặng. Bệnh viện FV liên lạc với các bệnh viện chuyển bệnh nhân dựa trên tình trạng bệnh nhân đã được phân tầng theo qui định của Bộ Y tế. 28 phút trước 29 phút trước Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả Mở đầu Hội thảo, PGS-TS-BS Trần Đắc Phu - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp Sự kiện Y tế công cộng Việt Nam chia sẻ về Tham luận “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả”. Cập nhập đến ngày 15/11/2021, trên thế giới có 253,2 triệu ca mắc, trên 5 triệu ca tử vong vì đại dịch COVID-19. Tại Việt Nam, tính đến 15/11/2021: Số mắc: 1.035.138 ca (trong nước: 99,6%), Số tử vong: 23.183 ca; Số tỉnh/thành phố có dịch: 63/63 tỉnh/thành phố. Tình hình dịch bệnh kéo dài, hiện đến nay chúng ta đã chia thành các giai đoạn như: - Giai đoạn 1: từ 22/1 - 5/3/2020 có 16 ca nhiễm bệnh. Chủng virus: Bình thường -Giai đoạn 2: từ 6/3 - 22/7/2020 có 399 ca nhiễm bệnh. Chủng virus: Bình thường -Giai đoạn 3: từ 23/7/2020 đến 26/4/2021có 2.437 ca nhiễm bệnh. Chủng virus: chủ yếu là chủng Alpha -Giai đoạn 4: từ 27/4 đến nay có 1.034.723 ca nhiễm bệnh. Chủng virus: Chủ yếu chủng Delta Đặc điểm dịch Dịch xảy ra trên phạm vi cả nước: 63/63 tỉnh, thành phố. Các tỉnh, thành phố có nguy cơ dịch khác nhau. Các tỉnh thành phố có tỷ lệ mắc và tử vong khác nhau. Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm khác nhau. Theo ông Phu, về thời gian ca mắc COVID-19 ủ bệnh, có những ý kiến cho rằng khoảng 2 – 7 ngày, nhưng thực tế cho thấy phổ biến từ 4-5 ngày, cũng có thể kéo dài tới 14 ngày. Thời điểm phát hiện trên mẫu xét nghiệm RT-PCR mẫu dịch họng là khoảng 2-3 ngày trước khi khởi phát. Trên thực tế, mọi người đều có thể bị nhiễm SARS-CoV-2 , tỷ lệ mắc bệnh không có triệu chứng cao, khoảng 40-60% tùy khu vực. Đặc điểm này khác với SARS năm 2003, tất cả những điểm có bệnh nhân đều có triệu chứng. Các giai đoạn dịch, gồm 4 giai đoạn dịch, giai đoạn 1 và 2 chủng bình thường, bắt đầu từ giai đoạn 3 có chủng Alpha đến từ Anh, đến giai đoạn 4 chủ yếu là chủng Delta. Về đặc điểm dịch, dịch xảy ra trên phạm vi cả nước, 63/63 tỉnh, thành phố đều ghi nhận ca mắc. Tuy nhiên, các tỉnh, thành phố có nguy cơ dịch khác nhau, tỷ lệ mắc và tử vong khác nhau, tỷ lệ tiêm chủng cũng khác nhau. Ví dụ ở thành phố HCM khoảng 1.000 ca/ngày, nhưng chúng ta phải xem xét có xét nghiệm được hết không. Từ góc nhìn của giới chuyên môn, chấp nhận có người nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, không thể có “Zero COVID”. Trên thế giới, chỉ còn Trung Quốc đặt mục tiêu “Zero COVID”, nhưng đang phải cân nhắc lại vì kinh tế tổn hại quá lớn. Xu hướng chung là thực hiện mục tiêu kép: vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế. Do đó, Nghị quyết 128 của Chính phủ phù hợp với xu thế chung “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh”. Theo ông Phu, các giải pháp chuyên môn được đề ra là: 1. Ngăn chặn: Kiểm soát dịch xâm nhập qua biên giới (Theo IHR) 2. Phát hiện: Xét nghiệm: Xác định ca nhiễm, phát hiện ổ dịch, đánh giá nguy cơ. Đối tượng nguy cơ (ho, sốt, khó thở..., cán bộ y tế, lái xe... người đi từ vùng dịch về. Vùng nguy cơ (bệnh viện, siêu thị, chợ đầu mối...). Theo chỉ định dịch tễ truy vết: Khai thác thông tin từ người nhiễm, công nghệ thông tin, quét QR code 3. Cách ly: Cách ly tập trung, cách ly tại nhà - Người nhập cảnh: Đang sửa đổi thuận tiện cho người nhập cảnh. Đã tiêm 2 liều: 7 ngày. Xét nghiệm ngày 1 và 7 . Khác: cách ly 14 ngày. Xét nghiệm ngày 1, 7 và 14 - Người từ vùng dịch: . Đã tiêm 2 liều: theo dõi sức khoẻ tại nhà 7 ngày. Xét nghiệm ngày 1 . Đã tiêm 1 liều: tại nhà 7 ngày. Xét nghiệm ngày 1 và ngày 7. Chưa tiêm: cách ly 14 ngày. Xét nghiệm ngày 1- 7- 14 - Người tiếp xúc gần: 14 ngày. Xét nghiệm ngày 1- 7- 14 (đang sửa phù hợp hơn) 4. Phong toả (cách ly y tế vùng): - Theo nguy cơ, nguy cơ đến đâu phong toả đến đó - Hẹp nhất có thể. Tránh ngoài chặt trong lỏng - Đảm bảo an sinh xã hội 5. Giãn cách xã hội rộng: Hạn chế, trừ khi kiểm soát dịch không hiệu quả 6. Dừng các hoạt động có nguy cơ cao: Karaoke, Bar… 7. Các hoạt động hạn chế: môi trường kín, tiếp xúc đông người 8. Các hoạt động, ngành nghề phải có phương án an toàn 9. Điều trị: - Tiếp cận bệnh nhân sớm, tránh chuyển nặng, hạn chế tử vong - Phân tầng điều trị: tháp 3 tầng (nhẹ, trung bình, ICU) - Tiếp cận sớm: tư vấn, hướng dẫn theo dõi, điều trị sớm. Tư vấn qua điện thoại, thày thuốc đồng hành. Điều trị bệnh nhân nhẹ, cung cấp gói thuốc điều trị tại nhà. 10. Dự phòng cá nhân: 5K - Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế 11. Tác dụng vắc xin: - Phòng bệnh bền vững nhất - Làm giảm sự lây nhiễm, nhưng ở mức độ nhất định - Tiêm rồi vẫn có thể nhiễm và vẫn có thể lây lan cho người khác - Thường mắc nhẹ hoặc không triệu chứng - Vẫn có thể chuyển bệnh nặng và tử vong đặc biệt người già, người bệnh nền nhưng tỷ lệ nhỏ - Chú ý lây cho người chưa tiêm chủng, vùng có tỷ lệ tiêm chủng thấp, người già, người có bệnh nền. 12. Công nghệ thông tin - Báo cáo quản lý dữ liệu: Dịch bệnh, xét nghiệm, tiêm chủng… - Bản đồ đánh giá nguy cơ - Quét mã QR, truy vết… - Tư vấn, điều trị cộng đồng, thày thuốc đồng hành - Khám chữa bệnh từ xa (Telehealth) - Đào tạo từ xa, hội thảo trực tuyến… GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Về chỉ đạo điều hành cần thống nhất từ Trung ương tới địa phương; Thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch do Thủ tướng là Trưởng ban. Tại địa phương, người đứng đầu là Trưởng ban và chịu trách nhiệm. Cần sự hiệp lực tham gia của các ban, ngành: Y tế, Quân đội, Công an, Ngoại giao, Thông tin truyền thông, Giao thông vận tải, Công thương…với ngành y tế là nòng cốt. Đồng thời vận động toàn dân tham gia. Các sở ban ngành cũng phải ban hành đủ các hướng dẫn chỉ đạo điều hành, chuyên môn kỹ thuật cho các địa phương, các cơ sở y tế. Đồng thời chỉ đạo điều hành cũng phải đáp ứng 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ; Lực lượng tại chỗ; Phương tiện, vật tư tại chỗ; Hậu cần tại chỗ. Đẩy mạnh truyền thông kịp thời, minh bạch, chính xác và tin cậy 54 phút trước 1 giờ trước Đồng tâm hiệp lực, chung tay chống dịch, thích ứng an toàn Phát biểu khai mạc Hội thảo, Nhà báo Lê Minh Toản, Phó tổng biên tập Báo Tiền Phong chia sẻ, Báo Tiền Phong rất cảm kích và tự hào khi tổ chức cuộc Hội thảo “BẢO VỆ SỨC KHỎE, THÍCH ỨNG AN TOÀN VỚI DỊCH COVID-19”. Chúng ta vừa chứng kiến lễ tưởng niệm ngày 19/11 nơi mà có rất nhiều cung bậc cảm xúc: đau xót, thương đau, chia sẻ và trên hết là trách nhiệm. Qua những mất mát đau thương đó, chúng ta thêm mạnh mẽ để tiến lên phía trước. Qua đại dịch rất nhiều định nghĩa phải định nghĩa lại nhưng trên hết chúng ta phải hướng về phía trước, hướng về tương lai. Đòi hỏi chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, chung tay chống dịch, bảo vệ sức khỏe, thích ứng an toàn với dịch COVID-19. Cuộc hội thảo hôm nay chính là một thông điệp như vậy. Tất cả những gì còn băn khoăn của người dân, của độc giả qua cuộc hội thảo này có thể giải quyết 1 phần để cùng nhau thích ứng an toàn với dịch COVID-19. Một lần nữa báo Tiền Phong cũng gửi lời tri ân đến các y bác sĩ - những người trên tuyến đầu chống dịch. 1 giờ trước Đà Nẵng thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19 Thủ tướng nêu 6 nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch

Hội thảo có sự tham gia của đại diện của các cơ quan nhà quản lý nhà nước Trung ương và địa phương, các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ và các chuyên gia hàng đầu về bảo vệ sức khỏe.

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước:

+ Đại diện Bộ Y tế: PGS-TS-BS Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh Bộ Y tế. Tuy nhiên, Cục trưởng Lương Ngọc Khuê dự cuộc họp chuẩn bị tháp tùng Chủ tịch nước đi Thuỵ Sĩ và Nga ngày 25/11 nên bác sĩ Khuê xin được tới trễ.

+ TS-BS Nguyễn Vũ Thượng- Phó Viện trưởng Viện Pastuer TPHCM

+Ông Đặng Mạnh Trung- Vụ trưởng- Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TPHCM.

+TS.BS Phan Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TPHCM kiêm Giám đốc BV Điều dưỡng phục hồi chức năng TPHCM

+Ở đầu cầu Hà Nội: PGS-TS-BS Trần Đắc Phu- Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng. Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp Sự kiện Y tế công cộng Việt Nam.

*Các diễn giả, chuyên gia vể chăm sóc sức khỏe và lãnh đạo các bệnh viện tại TPHCM, chúng tôi trân trọng giới thiệu sự hiện diện của:

PGS-TS-BS Nguyễn Thị Bay- Chủ tịch Liên chi hội Đông Tây Y kết hợp. TS-BS Đỗ Trọng Khanh- Giám đốc Y khoa BV FV Thầy thuốc ưu tú- PGS-TS-BS Trần Quang Bính- Giám đốc Chuyên môn BV đa khoa Tâm Anh TPHCM TS-BS Trần Thanh Linh- Phó giám đốc BV Hồi sức Covid-19- Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu BV Chợ Rẫy Thạc sĩ Lê Minh Hiển- Trưởng Phòng Công tác xã hội BV Chợ Rẫy BSCKI Bạch Thị Chính- Giám đốc Y khoa Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC TS Tâm lý Lê Minh Công- Phó Trưởng khoa CTXH, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG HCM TS.BS Trần Chí Cường- Giám đốc Bệnh viện S.I.S Cần Thơ TS-BS Trương Hữu Khanh- Phó chủ tịch Thường trực Hội Truyền nhiễm TPHCM, cố vấn chuyên môn Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM BS Đinh Quang Thanh-Cố vấn chuyên môn Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi Chức năng TPHCM. Bà Phúc Tâm, Sáng lập dự án cộng đồng “Bầu trời bên trong”, CEO Công ty Cổ phần ATZ Life. BS Nguyễn Xuân Chi- Trưởng Phòng chỉ đạo tuyến BV TP Thủ Đức

