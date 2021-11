5 mẫu bán tải người Mỹ luôn muốn sử dụng

TPO - Trong khi một số xe bán tải có giá trị bằng "vàng", những chiếc khác lại tỏ ra là gánh nặng chỉ sau vài năm sở hữu.

Theo dữ liệu từ Motor Intelligence, từ đầu năm 2021, xe bán tải chiếm hơn 20% doanh số trên thị trường ô tô. Với việc các nhà sản xuất ô tô lớn như Ford, Nissan và Toyota đang thống trị thị trường này, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, với một loạt bán tải đã ra mắt trong năm nay, khách hàng sẽ có thể sai lầm nếu không cân nhắc kỹ khi mua xe. Dưới đây là những mẫu xe được người Mỹ tin dùng nhất ở thời điểm hiện tại.

Ford F-150 2021

Khi kết hợp công nghệ hiện đại vào cỗ máy mạnh mẽ, Ford F-150 2021 xứng đáng là bán tải được người Mỹ ưa chuộng. Ở phiên bản này, nhà sản xuất đã chế tạo khung thép trên thân xe bền bỉ hơn, tăng độ chắc chắn và tuổi thọ trong mọi thời tiết. Nó đạt giải thưởng Xe bán tải của năm tại Bắc Mỹ vào năm nay. Về sức mạnh, Ford F-150 có công suất 563 mã lực và mô-men xoắn 1050,7 Nm. Thêm vào đó, nó có thể kéo hơn 5 tấn.

Nissan Titan 2021

Nissan Titan 2021 là mẫu xe thiên về sức mạnh. Được chế tạo với công suất 400 mã lực và mô-men xoắn 560 Nm, nó sẽ khiến việc kéo một vật có tải trọng 4,3 tấn trở nên dễ dàng.

Với xếp hạng thử nghiệm va chạm bốn sao của Ủy ban An toàn Đường cao tốc Mỹ, Titan 2021 sẽ đảm bảo độ an toàn tối đa cho hành khách trước các va chạm trực diện và bên hông. Với hàng loạt công nghệ an toàn như phanh khẩn cấp tự động, camera 360 độ và điều khiển hành trình thích ứng, chủ sở hữu có thể yên tâm rằng Nissan Titan sẽ bảo vệ họ khi lái xe qua những địa hình khắc nghiệt nhất.

Toyota Tundra

Toyota Tundra xuất hiện từ năm 1999 tại Mỹ và có doanh số bán hàng đáng khen ngợi. Vào năm 2000 và 2008, chiếc xe giành được giải thưởng Xe bán tải của năm mà tạp chí Motor Trend trao cho. Bên cạnh việc là mẫu bán tải được săn đón nhiều, Toyota Tundra còn là cỗ máy rất bền bỉ và đáng tin cậy. Đây là lý do tại sao nó đứng ở vị trí số 1 trong chỉ số hài lòng của khách hàng Mỹ. Người tiêu dùng rất tin tưởng chính sách bảo hành 24 tháng mà nhà sản xuất cung cấp.

GMC Sierra at4x

GMC Sierra at4x là mẫu xe có độ chắc chắn thân vỏ đáng ấn tượng. Bên cạnh thiết kế đẹp mắt, loại lốp Goodyear Wrangler Duratrac còn rất phù hợp để đi trên cát, tuyết và bùn. Chiếc xe có vẻ ngoài hầm hố như Chevrolet Silverado 2021 và cung cấp khả năng leo núi ấn tượng. Một trong những điểm mạnh lớn nhất của GMC Sierra là động cơ V8 6.2 lít cung cấp 420 mã lực, đạt sức mạnh để lăn bánh trên những chuyến off-road.

Ram 1500 2019

Ram 1500 2019 cũng không kém cạnh khi đã từng dành được giải thưởng Bán tải của năm do Cars.com công nhận. Đây là mẫu bán tải phù hợp cho các gia đình mà vẫn mang lại sức mạnh vô biên. Trong khi sức kéo của nhiều bán tải hầu như không vượt qua ngưỡng 4,59 tấn, Ram 1500 2019 tự tin có thể kéo một vật nặng 5,7 tấn. Kỳ tích rực rỡ này sẽ không thể thực hiện được nếu không có động cơ Hemi V8 5.7L.