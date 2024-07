Youtuber Jimmy Huỳnh tiếp tục bị đề nghị truy tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Ngày 29/7, nguồn tin của PV cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng (TP. Cần Thơ) đã có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Huỳnh Trung Hiếu (Youtuber Jimmy Huỳnh, SN 1975) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, tháng 9/2022, Huỳnh Trung Hiếu đã bị TAND TP. Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, ở phiên phúc thẩm đầu năm 2023, TAND Bạc Liêu đã huỷ án sơ thẩm, chuyển vụ án sang cơ quan tố tụng Cần Thơ thụ lý theo thẩm quyền.

Theo cáo trạng, Huỳnh Trung Hiếu là Giám đốc Công ty TNHH Đào tạo Anh ngữ E-MEKONG (trụ sở tại quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Ngày 20/3/2019, Hiếu đến nhà của bà Vưu Thanh Hà (TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), thuê xe ô tô với giá 11 triệu đồng/tháng.

Đến tháng 5/2019, Hiếu mang xe ô tô trên cầm cố cho anh Huỳnh Minh Hùng (trú quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) để vay 350 triệu đồng. Sau đó, Hiếu nói dối với bà Hà vẫn đang sử dụng xe, đồng thời thanh toán tiền thuê hằng tháng, đến tháng 6/2021 dừng thanh toán.

Tháng 11/2021, bà Hà phát hiện anh Hùng đang lái xe ô tô trên nên trình báo công an. Qua làm việc, anh Hùng tự nguyện bàn giao xe ô tô cho lực lượng công an để phục vụ điều tra.

Tháng 2/2023, TAND tỉnh Bạc Liêu đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm và tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vì vi phạm nghiêm trọng tố tụng. Tòa phúc thẩm nhận định, vụ việc xảy ra tại Cần Thơ nên thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử phải thuộc các cơ quan tố tụng Cần Thơ.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng (TP. Cần Thơ) kết luận Huỳnh Trung Hiếu phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Hiện Hiếu được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Tháng 6/2023, Huỳnh Trung Hiếu bị Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Cần Thơ xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do đã sử dụng kênh Youtube có tên "Góc nhìn Jimmy Huỳnh - Jimmy Huỳnh's View" để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.