'Yêu' nhiều sẽ nhanh già

TP - Chuyên mục số này trả lời những câu hỏi của bạn đọc gửi đến hộp thư thithambengoitp@gmail.com thời gian gần đây.

Tôi có thói quen xem phim khiêu dâm. Bác sĩ cho hỏi đó có ảnh hưởng đến cuộc sống thầm kín hay không? Anh M. Hải (đường Khuất Duy Tiến, Hà Nội)

Trong một hội nghị khoa học của hiệp hội niệu khoa Hoa Kỳ tại Boston (Mỹ), các chuyên gia cho biết, đàn ông thích xem phim sex có thể phải đối mặt với tình trạng rối loạn chức năng cương dương. Kích thích tình dục bằng một yếu tố khác giống như một chất gây nghiện, khi bạn sử dụng thường xuyên dễ thành thói quen và sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần. Đồng nghĩa, xem phim khiêu dâm quá nhiều có thể làm chai cảm giác của đàn ông. Họ sẽ cần nhiều thời gian hơn để có thể hào hứng với bạn tình bằng xương bằng thịt và ngày càng bị phụ thuộc vào… chất gây nghiện.

Xem phim sex thường xuyên khiến não ở vùng vân (Striatum) bị nhỏ lại so với người không xem. Vùng vân này đại diện cho niềm vui, sự khoái cảm… Những người lạm dụng phim khiêu dâm thì vùng vân này bị tê liệt đi phần nào do nhồi nhét quá nhiều hình ảnh trần trụi, dẫn đến bị chai sạn khi nhìn bạn tình, không thấy thích thú nữa. Điều này dẫn tới mất dần cảm giác hạnh phúc. Vùng vân co lại khiến bạn không còn thấy dâng trào khoái cảm khi bên người yêu nữa. Vì những nguy hại như trên, bạn nên cai dần thói quen xem phim đen, bạn nhé.

Bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc

Có ý kiến cho rằng, yêu nhiều sẽ làm con người ta bị già đi? Điều này có vẻ như đi ngược lại với quan điểm cho rằng, tình dục là một thứ xuân dược của loài người? Anh Hùng K. (Cầu Đất, Hải Phòng)

Đúng thế, yêu nhiều là sẽ nhanh… già. Tần suất gần gũi nhau quá nhiều sẽ gia tăng sự kiểm soát của các cơ quan thần kinh làm tăng thêm gánh nặng cho các cơ quan sinh dục ở cả nam và nữ, từ đó dẫn đến suy giảm các chức năng của cơ quan này, do đó lão hóa sớm hơn.

Quan hệ tình dục cũng làm tăng nhịp tim, tăng nhiệt độ cơ thể, dẫn đến tình trạng mất nước, hình thành lactic hoặc axit lactic trong cơ bắp và có hiện tượng co thắt cơ bắp như khi tập thể dục… Khi các hiện tượng trên diễn ra liên tục và quá đà , nó có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng và các căn bệnh nguy hiểm như: viêm nhiễm phụ khoa, đau cột sống, huyết áp tăng cao dẫn đến các căn bệnh về tim mạch… Đi kèm theo đó là nguy cơ vô sinh. Theo các chuyên gia, việc quan hệ quá nhiều khiến cho lượng tinh trùng không được cung cấp đầy đủ số lượng, chất lượng, ảnh hưởng đến thụ tinh. Nó khiến cho sự phát triển của tinh binh bị giảm sút và không có thời gian để phát triển bình thường trở lại. Nếu không được chữa trị kịp thời, nó có thể gây nên những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe sinh sản, thậm chí còn có thể dẫn đến vô sinh.

Nghiêm trọng hơn, nó còn có thể dẫn đến một số bệnh lý về tâm thần như lệch lạc tình dục, tâm thần phân liệt, rối loạn nhân cách chống đối xã hội, rối loạn nhân cách ranh giới, rối loạn trầm cảm…

Bác sĩ Nguyễn Lan Hải

Chị tôi bị K tuyến giáp và đã điều trị ổn định. Chị ấy nghe bạn nói rằng, cần phải kiêng tuyệt đối chuyện vợ chồng bởi có thể sẽ gây tái phát ung thư. Bác sĩ cho biết điều này có chính xác không? Chị Tôn Vân Nga (đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TPHCM)

Trong hơn 50 năm qua, không có số liệu nào cho thấy quan hệ tình dục sẽ gây tái phát hoặc tăng nguy cơ tái phát ở bệnh nhân ung thư. Ngược lại, một số khảo sát sơ bộ (mức độ bằng chứng yếu) còn cho thấy quan hệ tình dục lành mạnh liên quan tới việc giảm nguy cơ tái phát ung thư. Có quan hệ tình dục lành mạnh trong một “bình thường mới” là rất quan trọng để người bệnh và bạn đời duy trì chất lượng cuộc sống tốt.

Bác sĩ Phạm Nguyên Quý

Tôi ngoài 50 tuổi. Thời gian gần đây tôi nhận thấy cơ thể mình có những hiện tượng như bốc hỏa, ngại gần gũi chồng… nhưng không biết nói câu chuyện tế nhị này như thế nào để chồng tôi hiểu và thông cảm. Xin bác sĩ cho tôi lời khuyên. Chị Hà Minh N. (Ecopark, Hà Nội)

Chị đang gặp hiện tượng rối loạn chức năng tình dục, thường xuất hiện ở phụ nữ độ tuổi mãn kinh. Theo khảo sát, chị em phụ nữ từ 45- 50 tuổi trở ra có ít nhất 50% gặp những trục trặc, khó khăn nhất định về đời sống tình dục, mà phổ biến nhất là hai vấn đề. Một là không còn cảm thấy ham muốn chuyện vợ chồng. Hai là âm đạo khô. Sai lầm là nhiều người đã bỏ qua bản thân mình, cố nhịn cố đau để… chiều chồng. Đây là một thực tế qua thăm khám của chúng tôi, để lại những hậu quả rất là nghiêm trọng. Có không ít chị em đến bệnh viện khám trong tình trạng âm hộ âm đạo sung huyết, trợt đỏ… Trước hết, ghi nhớ là cần tạm dừng “yêu” khi chỉ cảm thấy hơi đau, nếu không muốn nhận ngay hậu quả.

Giải pháp cho chị em ở độ tuổi nhạy cảm này là chị em cần học cách dưỡng ẩm “cô bé”. Đầu tiên là phải đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ nước bằng cách uống thật nhiều nước, ăn thật nhiều rau, củ, quả; dùng các chế phẩm dưỡng ẩm. Đó là sản phẩm để sử dụng hàng ngày cho dù có lịch “yêu” hay không. Cần phân biệt với chế phẩm bôi trơn chỉ dùng khi… thực chiến. Nếu cảm thấy khó mở lời với chồng mình, bạn có thể khéo léo đưa cho anh ấy đọc trang báo này.

Bác sĩ Phan Chí Thành