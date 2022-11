Yêu cầu chủ đầu tư rào đường Nguyễn Xiển thực hiện tổ chức giao thông

TPO - Do chủ đầu tư dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá rào đường Nguyễn Xiển nhưng chưa có phương án phân luồng, tổ chức giao thông, gây ùn tắc kéo dài, sáng nay (8/11) Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu thực hiện nội dung này.

Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Trần Hữu Bảo vừa có văn bản cho biết, hiện nay, Ban QLDA ĐTXD Công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội (chủ đầu tư) đang triển khai thi công các ga thu nước có ký hiệu 13/2.12, 13/2.13, 13/2.14, 13.0 thuộc gói thầu số 2 dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá trên đường Nguyễn Xiển.

Để đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra GTVT, chính quyền địa phương hướng dẫn phân luồng đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

Lắp đặt hệ thống biển báo công trường, biển báo chỉ dẫn... để hướng dẫn phân luồng từ xa và tại chỗ cho các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Xiển hướng đi Linh Đàm. Đẩy nhanh tiến độ thi công theo từng giai đoạn của biện pháp thi công sớm thu hẹp rào chắn trả lại lòng đường phục vụ người dân đi lại tránh gây ùn tắc giao thông.

Chủ động phối hợp với các cơ quan báo đài, chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân trong khu vực và người tham gia giao thông được biết trong quá trình thi công.

Với UBND các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Sở GTVT có ý kiến: Chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc quận tăng cường công tác xử lý tình trạng người dân bán hoa cây cảnh, lấn chiếm vỉa hè bán hàng.... vi phạm trật tự đô thị trên đường Nguyễn Xiển và đặc biệt tại khu vực rào chắn thi công đảm bảo an toàn cho đi bộ.

Yêu cầu Thanh tra giao thông bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Chủ đầu tư, nhà thầu thi công hướng dẫn phân luồng đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông trên đường Nguyễn Xiển.

Tăng cường công tác kiểm tra xử lý tình trạng vi phạm trật tự đô thị trên vỉa hè, các phương tiện dừng đỗ xe trái quy định trên đường Nguyễn Xiển nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông.

Dự án hệ thống nước thải Yên Xá do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội làm chủ đầu tư được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt năm 2013. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 16.200 tỷ đồng (khoảng 61.566 triệu yên, nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản). Thời gian thực hiện dự án từ năm 2013 đến 2021 (đến nay dự án đã chậm tiến độ 1 năm). Hiện việc thi công hố ga thu nước đang diễn ra trên diện rộng dọc hai bên sông Tô Lịch, đường Nguyễn Xiển, đường Chu Văn An… và chưa biết ngày nào dự án sẽ về đích.

Thứ Bảy ngày 5/11 vừa qua, chủ đầu tư đã cho rào 2/3 lòng đường Nguyễn Xiển để thi công hố ga trên đường. Việc rào đường diễn ra khi chưa có phương án phân luồng, tổ chức giao thông từ xa, tại vị trí rào đường; chưa có các thông báo đến các cơ quan chức năng làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông, tại vị trí thi công cũng không có biển thông tin, thông báo theo quy định.

Tháng 7 vừa qua, việc thi công hố ga thu nước thải của dự án đã làm sụt lún nặng đường Vũ Tông Phan (ven sông Tô Lịch) khiến giao thông bị phong tỏa, sau đó đại diện Sở GTVT Hà Nội đã lập biên bản dừng thi công tại đây một thời gian.