Xuyên đêm khắc phục sự cố rò rỉ nước qua chân tường kè đê ở Chương Mỹ

TPO - Khu vực K7+500 đê hữu Bùi, tại vị trí tường kè thôn Đừn, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ xuất hiện hiện tượng rò rỉ nước qua chân tường kè dài khoảng 200m có kèm theo cát đất. Lực lượng chức năng huyện Chương Mỹ đã huy động nhân lực, 500 bao tải, 10m3 cát để xử lý.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP. Hà Nội, trong 24h qua (từ 7h ngày 28/7 đến 7h ngày 29/7) trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa từ 11h ngày 28/7 đến 1h ngày 29/7 phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi lớn hơn như: Xuân Mai (74,4mm), Hoài Đức (64,3mm), Liên Mạc (50,2mm) , Chúc Sơn (47mm),...

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24h đến 48h tới, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên từ sáng sớm nay (29/7) đến đêm 30/7, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Ngày 31/7, khu vực có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 120m.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP. Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ, khu vực K7+500 đê hữu Bùi, tại vị trí tường kè thôn Đừn (xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ) xuất hiện hiện tượng rò rỉ nước qua chân tường kè dài khoảng 200m có kèm theo cát đất. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ đã huy động nhân lực, 500 bao tải, 10m3 cát để xử lý.

Để đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ tổ chức cắm biển báo khu vực đang xảy ra sự cố. Đồng thời, tổ chức, triển khai phương án di dời người dân và tài sản ra khỏi khu vực trên.

Ngoài ra, cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố, kịp thời triển khai xử lý sự cố theo phương châm “4 tại chỗ” và phương án Phòng, chống thiên tai được phê duyệt.

Liên quan đến sự cố này, trưa ngày 29/7, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện UBND xã Tốt Động (huyện Chương Mỹ) cho biết, sau khi xảy ra sự cố rò rỉ nước qua chân tường kè đê, lực lượng chức năng đã xuyên đêm để khắc phục. Đến nay, vết rò rỉ đã cơ bản bản được khắc phục.