Xử phạt, yêu cầu dừng hoạt động bãi tập kết cát trái phép ở Yên Bái

Trao đổi với Tiền Phong, ông Hoàng Mạnh Hà – Chủ tịch UBND huyện Lục Yên cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai với số tiền 30 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Vạn Lộc Vĩnh Phúc (có địa chỉ tại Khu 3, thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc), do ông Nguyễn Phan Hoàng, làm Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.

Theo Chủ tịch UBND huyện Lục Yên, trong quá trình khai thác cát trên sông Chảy khu vực giáp ranh giữa tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai, Công ty này đã thuê đất của người dân thôn Làng Chã, xã An Lạc, huyện Lục Yên làm bãi tập kết. Tuy nhiên, đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang đất thương mại, dịch vụ với diện tích xây dựng 4216,6 m2 để làm bãi tập kết cát, từ tháng 1/2022.

Ngoài phạt tiền vi phạm, UBND huyện Lục Yên buộc Công ty Cổ phần Vạn Lộc Vĩnh Phúc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do vi phạm là 15 triệu đồng. Ngoài ra, yêu cầu phía Công ty dừng sử dụng bãi tập kết cát trái phép này, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Chủ tịch UBND huyện Lục Yên cho biết thêm, việc kiểm soát hành vi khai thác cát trái phép trên sông Chảy trong thời gian qua được địa phương triển khai rất quyết liệt. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Vạn Lộc Vĩnh Phúc được cấp mỏ tại địa phận tỉnh Lào Cai, thường xuyên khai thác giáp ranh giữa Yên Bái và Lào Cai, sau đó tập kết, vận chuyển đến các địa bàn. Do đó, việc tuần tra, kiểm soát, xử lý gặp nhiều khó khăn.

Sắp tới, địa phương sẽ tiến hành lắp đặt các camera tại các điểm tập kết, khai thác cát trên địa bàn để tăng cường việc kiểm soát hoạt động khai thác, vận chuyển cũng như nắm bắt tình hình, xử lý nghiêm đối với hành vi khai thác, tập kết cát trái phép.

Tối 17/12, theo ghi nhận của phóng viên, tại bãi tập kết cát của Công ty Cổ phần Vạn Lộc Vĩnh Phúc, ở xã An Lạc, huyện Lục Yên vẫn còn tình trạng xe chở cát từ bãi ra đường lớn để đi các địa phương. Không những thế, theo một số người dân sống dọc khu vực bờ sông Chảy, địa phận thôn Làng Chã, sáng cùng ngày tàu hút cát của đơn vị này di chuyển xuống hút tại điểm mỏ của một doanh nghiệp ở Yên Bái, sau đó neo đậu vào bờ hút cát lên xe. Sau khi sự việc xảy ra, người dân chặn xe, thuyền, báo chính quyền địa phương xuống giải quyết, nhưng các đối tượng đã đánh thuyền bỏ trốn. Hiện, phương tiện đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, ngày 25/11, UBND huyện Lục Yên ra văn bản hỏa tốc gửi phòng, ban chuyên môn phối hợp cùng lực lượng Công an và UBND các xã dọc sông Chảy tăng cường kiểm tra, xử lý việc khai thác cát trái phép trên sông Chảy.

Công văn nêu rõ, UBND huyện Lục Yên yêu cầu Công an huyện Lục Yên chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã An Lạc, Tô Mậu, Tân Lĩnh, Minh Chuẩn bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về hành vi khai thác cát trái phép trên sông Chảy. Công an các xã thường xuyên phối hợp với UBND xã tuần tra, kiểm soát không để tiếp tục xảy ra hiện tượng khai thác cát trái phép trên địa bàn quản lý.