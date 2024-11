Yên Bái tăng cường kiểm tra, xử lý việc khai thác cát trái phép trên sông Chảy

TPO - UBND huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái vừa có Văn bản hỏa tốc gửi phòng, ban chuyên môn phối hợp cùng lực lượng Công an và UBND các xã dọc sông Chảy tăng cường kiểm tra, xử lý việc khai thác cát trái phép trên sông Chảy.

Thông tin đến PV, ông Hoàng Mạnh Hà, Chủ tịch UBND huyện Lục Yên cho biết, UBND huyện Lục Yên vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu kiểm tra, xử lý việc khai thác cát trái phép trên sông Chảy.

Công văn nêu rõ, UBND huyện Lục Yên yêu cầu Công an huyện Lục Yên chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã An Lạc, Tô Mậu, Tân Lĩnh, Minh Chuẩn bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về hành vi khai thác cát trái phép trên sông Chảy. Công an các xã thường xuyên phối hợp với UBND xã tuần tra, kiểm soát không để tiếp tục xảy ra hiện tượng khai thác cát trái phép trên địa bàn quản lý.

UBND các xã An Lạc, Tô Mậu, Tân Lĩnh, Minh Chuẩn thực hiện tuần tra, kiểm soát; thực hiện nghiêm việc quản lý nhà nước về đất đai, chấm dứt việc tập kết cát trái phép.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với Công an huyện kiểm tra, đôn đốc UBND các xã quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, kịp thời tổng hợp báo cáo, tham mưu cho UBND huyện xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản (nếu có) và các vấn đề phát sinh...

Trước đó, theo phản ánh của người dân sinh sống trên Quốc lộ 70 đoạn qua huyện Lục Yên, thời gian gần đây, trên đường thường xuyên xuất hiện hàng chục đến hàng trăm lượt xe ô tô có trọng tải lớn, chở đầy cát từ một bãi tập kết cát tại xã An Lạc, huyện Lục Yên. Sau đó, khi ra đến đường Quốc lộ, những xe này chia làm 2 hướng, 1 xuôi về Yên Bái, 1 ngược lên Lào Cai.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lục Yên cho biết, khu vực người dân phản ánh là mỏ cát và bãi tập kết cát của Công ty Cổ phần Vạn Lộc Vĩnh Phúc.

Theo ông Sơn, Công ty này chỉ được cấp phép khai thác trên dòng sông Chảy địa phận huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Nhưng lại lập bãi tập kết cát tại khu vực xã An Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, thường xuyên khai thác cát giáp ranh giữa Yên Bái và Lào Cai.

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lục Yên cho biết thêm, chính quyền địa phương đã nhiều lần lập biên bản, xử phạt đối với Công ty Cổ phần Vạn Lộc Vĩnh Phúc do khai thác, tập kết cát trái phép, chưa đấu nối, chưa có bến thủy nội địa.... Tuy nhiên, đơn vị này chỉ tạm dừng một thời gian, sau đó lại hoạt động ngang nhiên trở lại.