Xót xa gia cảnh bé trai 17 tháng tuổi tử vong khi đi học tại nhóm trẻ tự phát

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai cô giáo liên quan vụ cháu bé 17 tháng tuổi tử vong khi đi học tại nhóm trẻ tự phát ở xã Vạn Điểm. Được biết, gia cảnh cháu bé rất khó khăn và cho tới hiện tại, bố mẹ cháu vẫn không tin sự thật rằng con đã mất.

Như An ninh Thủ đô đã đưa tin, Công an huyện Thường Tín đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị An, SN 1993 và Nguyễn Thị Lành, SN 1992, cùng trú tại tiểu khu Phú Thịnh, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội để điều tra vụ cháu P.T.Đ., SN 2021, trú tại thôn Đặng Xá, xã Vạn Điểm tử vong khi đi học tại nhóm trẻ tự phát của hai cô giáo này. Sau khi hoàn tất thủ tục pháp y, sáng 3-3, bé P.T.Đ. đã được gia đình đưa đi an táng sau khi hoàn tất tang lễ.

Anh P.V.T. – bố đẻ cháu P.T.Đ. lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng, đau đớn trước ra đi đột ngột chưa rõ nguyên ngân của con trai. Sự việc xảy ra quá nhanh, bản thân anh T. chỉ biết lặng lẽ nhìn ban thờ của con đang nghi ngút khói mà không cầm nổi nước mắt.

Ngôi nhà của anh chị tuềnh toàng, không có vật dụng gì đáng giá. Anh T. chia sẻ, cả hai vợ chồng anh chị đều là lao động tự do, công việc tay chân rất bận rộn. Hàng ngày, 5h sáng anh đã phải ra khỏi nhà đi làm, có khi đến nơi làm việc cách vài chục km và trở về khi trời đã tối muộn. Dù con còn nhỏ nhưng để mưu sinh, anh chị buộc lòng phải gửi cháu Đ. đến nhóm trẻ của Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành.

“Đ. rất quấn bố, tối nào đi làm về, cháu cũng muốn tôi bế đưa đi chơi một vòng quanh xóm. Bé cũng rất nhanh nhẹn và hiếu động” – anh T. gạt nước mắt nhớ lại. Theo lời kể của bố bé Đ., bé chưa nói được nhiều mà chỉ bập bẹ gọi bố, mẹ. Giờ đây, không còn tiếng nói của con thơ, vợ chồng anh chị rất đau đớn và trống rỗng.

Anh T. cũng cho biết, con mới đi học được chưa đến 2 tuần thì sự việc đau lòng xảy ra. “Khi mẹ cháu đón Đ., cô giáo có nói con bị ngã nhưng hôm sau cháu vẫn không có biểu hiện gì khác lạ, vẫn ăn, ngủ bình thường. Trưa 26-2, tôi đang ở công trường cách nhà 30km thì nhận được điện thoại báo con nhập viện cấp cứu. Lúc ấy chỉ nghĩ con trai bị ốm, chứ không ngờ rằng…” – người bố nói rồi im lặng.

Bé P.T.Đ. ban đầu được đưa đến trạm y tế của xã hỗ trợ máy thở, sau đó chuyển tiếp Bệnh viện Nông nghiệp. Do tình trạng của cháu khá nặng nên bệnh viện đã giới thiệu và chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu. Hơn 4h chiều 1-3, bệnh viện tiên lượng cháu Đ. không qua khỏi nên đã trao đổi để gia đình đưa cháu về nhà. 16h10 ngày 2-3, cháu tử vong.

“Đến giờ phút này, tôi vẫn chưa biết vì sao con tôi mất, chỉ nghe cô giáo bảo là cháu ngã. Gia đình lúc này chỉ biết đợi kết luận của cơ quan chức năng”, anh Tuấn nói.

Theo tìm hiểu, cơ sở trông giữ do An và Lành “đứng lớp” có 6 trẻ được gửi, đều là các gia đình trong xã Vạn Điểm. Nhóm trẻ tự phát này không có biển hiệu trường lớp, được thuê lại của một người dân và thường đóng kín cửa, khi có phụ huynh đến đón mới mở để giao con lại cho các gia đình.

Một người dân ở đây cho biết, nhóm lớp này đã hoạt động khoảng 4 năm nay, do một cô giáo có kinh nghiệm mở. Sau đó, nhóm lớp có thêm hai cô giáo Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành. Thời gian gần đây, cô giáo mở lớp ban đầu đã nghỉ và bàn giao lại cho hai cô An - Lành quản lý.

Trao đổi với phóng viên, Phòng GD&ĐT huyện Thường Tín cho biết, đây là cơ sở tự phát, không được cấp phép và đã từng bị lập biên bản xử lý về hành vi hoạt động “chui”. Tuy nhiên, sau đó nhóm lớp vẫn tiếp tục lén lút hoạt động.

Hiện, Công an huyện Thường Tín đã tạm giữ hình sự hai cô giáo để tiếp tục điều tra, làm rõ.