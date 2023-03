Thông tin chính thức từ Phòng GD&ĐT về trường hợp trẻ mầm non tử vong sau khi đi học

TPO - Ngày 3/3, Công an TP Đà Nẵng cho biết, mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” tại trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt giữ đối tượng Phạm Thị Huỳnh Như (36 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

TPO - Kỳ có biểu hiện say xỉn nên bị công an lập biên bản và tạm giữ xe. Khi xe lực lượng làm nhiệm vụ đi khỏi, Kỳ nhặt một miếng gạch ống bể chạy theo ném vào người một thiếu tá công an, gây trầy xước trên mặt, vai.