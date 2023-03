Phẫn nộ với lời khai của hai bảo mẫu đánh đập bé trai 17 tháng tuổi đến tử vong

TPO - Bực tức vì nghe tiếng khóc, hai bảo mẫu đã ném bé trai 17 tháng tuổi xuống sàn nhà và đánh đập dẫn đến chấn thương sọ não, phù não, chảy máu não và tử vong.

Ngày 3/3, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) bước đầu xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau khi được gửi tại một cơ sở trông giữ trẻ trên địa bàn.

Nạn nhân là cháu P.T.Đ (SN 2021, trú tại xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, TP Hà Nội). Nghi phạm trong vụ án là Nguyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành (SN 1994, cùng trú tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội).

Qua làm việc với gia đình nạn nhân, bước đầu gia đình cho biết, trong quá trình học tại lớp cháu tự ngã dẫn đến thương tích. Sau đó, cô giáo cùng gia đình đưa cháu đi cấp cứu, do vết thương quá nặng, cháu Đ. được trả về nhà và tử vong sau đó. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình không trình báo cơ quan công an.

Cơ quan công an đã làm việc với hai cô giáo của Đ. là Lành và An. Lành khai rằng đi lùi vào cháu Đ. làm cháu ngã ra nền nhà, còn An bế trượt tay làm cháu Đ ngã đập đầu xuống đất. Do lời khai của 2 người mâu thuẫn, cơ quan công an đã đấu tranh làm rõ An và Lành đã đánh đập cháu Đ. dẫn đến thương tích.

Cụ thể, sáng 23/2, An và Lành đưa trẻ vào buồng ngủ thì thấy cháu Đ. chạy ra ngoài cửa khóc. Do bực tức, Lành bế cháu bé lên ném xuống nền nhà rồi cùng An đánh đập vào mặt, bụng, ngực… cháu Đ. Đến chiều cùng ngày, gia đình đến đón các đối tượng nói dối cháu bé bị ngã.

Những ngày tiếp theo do không có điều kiện trông con gia đình tiếp tục gửi Đ. đến cơ sở của An và Lành.

Ngày 26/2, cháu Đ. tiếp tục khóc nên bị An dùng chân đạp vào bụng dẫn đến bất tỉnh. Lúc này, An thông báo cho gia đình đến và cùng đưa cháu đi cấp cứu rồi chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Ngày 1/3, cháu Đ. được trả về gia đình và tử vong sau đó.

Kết quả pháp y sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong của cháu bé là do chấn thương sọ não, chảy máu não, phù não.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.