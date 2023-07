TPO - Xem trực tiếp nữ Thụy Điển vs nữ Italia trên kênh nào, ở đâu? Cập nhật kênh phát sóng trực tiếp trận đấu tại World Cup nữ 2023 lúc 14h30 ngày 29/7.

Thông tin trước trận đấu nữ Thụy Điển vs nữ Italia

Tuyển nữ Thụy Điển và tuyển nữ Italia sẽ tranh ngôi đầu bảng G vào lúc 14h30 hôm nay, 29/7 trên sân vận động Wellington ở New Zealand. Đội giành chiến thắng trong trận đấu này sẽ chắc chắn lọt vào vòng 1/8 và gần như sẽ đoạt luôn ngôi đầu.

Ở lượt trận ra quân, cả Thụy Điển và Italia cùng thắng sát nút vào phút chót. Dù đứng thứ 3 thế giới, nhưng các cô gái Thụy Điển gặp vô số khó khăn trước Nam Phi và chỉ có thể thắng ngược 2-1 ở phút bù giờ. Tương tự như vậy, Italia phải chờ đến phút 87 để ghi bàn duy nhất hạ gục Argentina.

Với việc Nam Phi và Argentina cầm chân nhau vào hôm qua, Thụy Điển và Italia rộng cửa đi tiếp. Vấn đề lớn nhất với họ lúc này là ngôi đầu bảng G cùng sự an toàn trước lượt trận cuối cùng. Về lý thuyết, đội thua trong trận đấu này vẫn còn nguy cơ bị loại. Vì vậy, cả hai đội hứa hẹn sẽ quyết đấu để giành chiến thắng cùng tấm vé chính thức vào vòng 1/8 World Cup nữ 2023.

Xét về lý thuyết, tuyển nữ Thụy Điển mạnh hơn tuyển nữ Italia khá nhiều. Còn nhớ tại EURO nữ 2022 cách đây 1 năm, Thụy Điển đã lọt vào bán kết trong khi Italia bị loại ngay từ vòng bảng với 3 trận toàn thua. Cho dù vừa thắng Argentina, nhưng các cô gái áo xanh chưa cho thấy sự tiến bộ vượt bậc như mong đợi. Cuộc cải tổ mạnh mẽ của HLV Milena Bertolini khiến Italia non nớt hơn đáng kể, và rất khó cho họ tạo ra bất ngờ trước Thụy Điển.

Xem trực tiếp nữ Thụy Điển vs nữ Italia trên kênh nào, ở đâu?

Tại Việt Nam, VMG Media và Viettel là những đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trực tiếp các trận đấu tại World Cup nữ 2023. Các đơn vị này đồng ý phân phối bản quyền cho một loạt kênh truyền hình, đảm bảo giúp người hâm mộ có thể xem trực tiếp trọn vẹn 64 trận đấu tại Australia và New Zealand.

Người hâm mộ có thể xem trực tuyến trận đấu nữ Thụy Điển vs nữ Italia trên Truyền hình Quốc hội thông qua các nền tảng On Plus của On Sports, hoặc TV360 của Viettel.

Link xem trực tiếp nữ Thụy Điển vs nữ Italia (cần tạo tài khoản, đăng nhập trước khi xem) https://tv360.vn/ https://onplus.com.vn/