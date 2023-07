TPO - Xem trực tiếp nữ Pháp vs nữ Brazil trên kênh nào, ở đâu? Cập nhật kênh phát sóng trực tiếp trận đấu tại World Cup nữ 2023 lúc 17h00 ngày 29/7.

Thông tin trước trận đấu nữ Pháp vs nữ Brazil

Tuyển nữ Pháp khởi đầu World Cup nữ 2023 trong thất vọng khi bị đối thủ yếu Jamaica cầm hòa với tỷ số 0-0. Họ rơi vào tình thế buộc phải thắng tuyển nữ Brazil để tránh nguy cơ bị loại sớm ngay từ vòng bảng.

Đây là điều không ai ngờ đến bởi lẽ tuyển nữ Pháp vốn là ứng cử viên vô địch nặng ký ở vòng chung kết năm nay. Cách đây 4 năm, họ đã loại chính tuyển nữ Brazil ở tứ kết để vào bán kết. Cho dù có nhiều biến động trong thời gian qua, nhưng Les Bleus vẫn sở hữu nhiều ngôi sao sáng giá. Đáng chú ý, họ thay cả HLV theo mong muốn của các tuyển thủ. HLV Herve Renard được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt lớn nhưng điều đó chưa xảy ra.

Trước thử thách mang tên Brazil, tài năng của HLV Herve Renard sẽ được kiểm chứng. Chiến lược gia từng dẫn dắt CLB Nam Định cách đây gần 20 năm đã chứng minh tài cầm quân ở Saudi Arabia, và bây giờ là lúc ông thể hiện điều đó.

Tuyển nữ Pháp có sự ủng hộ từ lịch sử. Sau lần đầu tiên gặp nhau hòa 1-1 vào năm 2003, tuyển nữ Pháp và Brazil đã gặp nhau thêm 10 lần. Les Bleus vượt trội với thành tích thắng 6 trận, hòa 4 trận.

Ngược lại, tuyển nữ Brazil tràn đầy tự tin sau khi đè bẹp Panama 4-0 ở trận ra quân. Đội bóng áo vàng-xanh trình diễn lối chơi tấn công mãn nhãn và không có dấu hiệu gì cho thấy họ phải e ngại tuyển nữ Pháp ở thời điểm này.

Xem trực tiếp nữ Pháp vs nữ Brazil trên kênh nào, ở đâu?

Tại Việt Nam, VMG Media và Viettel là những đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trực tiếp các trận đấu tại World Cup nữ 2023. Các đơn vị này đồng ý phân phối bản quyền cho một loạt kênh truyền hình, đảm bảo giúp người hâm mộ có thể xem trực tiếp trọn vẹn 64 trận đấu tại Australia và New Zealand.

Người hâm mộ có thể xem trực tuyến trận đấu nữ Pháp vs nữ Brazil trên Truyền hình Quốc hội thông qua các nền tảng On Plus của On Sports, hoặc TV360 của Viettel.

Link xem trực tiếp nữ Pháp vs nữ Brazil (cần tạo tài khoản, đăng nhập trước khi xem) https://tv360.vn/ https://onplus.com.vn/