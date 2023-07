TPO - Xem trực tiếp nữ Nhật Bản vs nữ Tây Ban Nha trên kênh nào, ở đâu? Cập nhật kênh phát sóng trực tiếp trận đấu tại World Cup nữ 2023 lúc 14h00 hôm nay, 31/7.

Thông tin trước trận đấu nữ Nhật Bản vs nữ Tây Ban Nha

Tuyển nữ Nhật Bản sẽ gặp tuyển nữ Tây Ban Nha vào lúc 14h00 hôm nay trên sân Wellington Regional ở New Zealand. Đây là màn so tài phân định ngôi nhất nhì bảng C. Cả Nhật Bản và Tây Ban Nha đều giành vé sớm vào vòng 1/8 sau khi toàn thắng trước Costa Rica và Zambia.

Hiện tại, Tây Ban Nha đang đứng trên Nhật Bản nhờ hiệu số bàn thắng thua cao hơn (+8 so với +7). Họ chỉ cần hòa là giữ được ngôi đầu bảng C để tiến vào vòng tiếp theo. Ngược lại, Nhật Bản buộc phải thắng nếu muốn vượt lên.

Vấn đề nằm ở chỗ, đội đầu bảng C sẽ phải đội nhì bảng A là Na Uy. Trong khi đó, đội nhì bảng C gặp đội nhất bảng A là Thụy Sĩ. So sánh hai đối thủ này, Na Uy vẫn là cái tên đáng gờm hơn. Sau khởi đầu không tốt, nhà cựu vô địch thế giới chứng minh sức mạnh khi vùi dập Philippines 6-0 để lách qua khe cửa hẹp vào vòng 1/8.

Chính vì vậy, giới mộ điệu tin rằng Nhật Bản sẽ hài lòng với vị trí nhì bảng C và không có lý do gì khiến họ bung sức quyết đấu với Tây Ban Nha. Không loại trừ khả năng HLV Futoshi Ikeda tung đội hình dự bị ra sân để giữ sức cho các ngôi sao lớn hướng đến mục tiêu cao hơn.

Thực tế, đây là lựa chọn hoàn toàn hợp lý với Nhật Bản. Lý do vì ngay cả khi dùng đội hình mạnh nhất và chơi hết sức, họ cũng chưa chắc đánh bại được Tây Ban Nha.

Xem trực tiếp nữ Nhật Bản vs nữ Tây Ban Nha trên kênh nào, ở đâu?

Tại Việt Nam, VMG Media và Viettel là những đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trực tiếp các trận đấu tại World Cup nữ 2023. Toàn bộ 64 trận đấu tại World Cup nữ 2023 trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc Hội Việt Nam, TV360 (Viettel) và các kênh VTVCab, kênh HTV Thể thao, kênh VTC3, AVG, Clip TV, HTVC, MyTV, SCTV, K+… Trong đó, một số trận đấu chỉ phát duy nhất trên website và ứng dụng On Plus của On Sports.

Người hâm mộ có thể xem trực tuyến trận đấu nữ Nhật Bản vs nữ Tây Ban Nha trên các nền tảng On Plus của On Sports, hoặc TV360 của Viettel.

Link xem trực tiếp nữ Nhật Bản vs nữ Tây Ban Nha (cần tạo tài khoản, đăng nhập trước khi xem) https://tv360.vn/ https://onplus.com.vn/