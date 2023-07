Nhận định nữ Ireland vs nữ Nigeria, 17h00 ngày 31/7: Thừa thắng xông lên

TPO - Nhận định bóng đá nữ Ireland vs nữ Nigeria, vòng bảng World Cup nữ 2023 lúc 17h00 ngày 31/7, cập nhật phong độ, lịch sử đối đầu, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến của hai đội. Nigeria chỉ cần thêm 1 điểm là chắc chắn đi tiếp, nhưng họ có lẽ sẽ muốn nhiều hơn khi gặp Ireland.

Nhận định trước trận đấu nữ Ireland vs nữ Nigeria

Tuyển nữ Nigeria xứng danh là “chị cả” của bóng đá nữ châu Phi. Cho dù chỉ đứng thứ 40 trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại, nhưng các cô gái áo xanh đã khiến người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sau khi cầm hòa đương kim vô địch Olympic Canada, Nigeria tiếp tục gây sốc khi đánh bại chủ nhà Australia với tỷ số 3-2, qua đó mở toang cánh cửa vào vòng 1/8.

Ở trận đấu hạ màn bảng B vào chiều nay, Nigeria chỉ cần thêm 1 điểm trước Ireland là chắc chắn giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, họ có lẽ sẽ muốn nhiều hơn để tránh nguy cơ dính đòn đau phút chót. Trái ngược với Nigeria, Ireland đã sớm bị loại. Cho dù đang đứng hạng 22 thế giới, nhưng đây mới là lần đầu tiên Ireland tham dự World Cup nữ.

Sự non nớt kinh nghiệm là lý do quan trọng khiến Ireland thua 2 trận sát nút liên tiếp trước Australia và Canada. So với Nigeria, đại diện của châu Âu rõ ràng không thể so sánh về điều này. Cần biết rằng Nigeria là đội tuyển nữ châu Phi duy nhất tham dự mọi vòng chung kết World Cup nữ trong lịch sử.

Ở giải đấu năm nay, Super Falcons trẻ hóa mạnh mẽ nhưng vẫn có nhiều cựu binh dạn dày kinh nghiệm, đặc biệt là tiền đạo Asisat Oshoala của Barcelona, nhà vô địch Champions League nữ 2 năm gần đây. Ngôi sao 28 tuổi này đã có 10 năm lên tuyển, ghi tổng cộng 31 bàn cho Nigeria. Cô sẽ tiếp tục là đầu tàu dẫn dắt hàng công của Nigeria ở trận này.

Với việc bị loại sớm, Ireland có thể tung đội hình bao gồm nhiều cầu thủ dự bị ra sân, qua đó tạo điều kiện cho mọi thành viên được trải nghiệm không khí World Cup nữ. Chính vì vậy, rất khó để họ tạo bất ngờ hay khiến Nigeria ôm hận ở trận này.

Phong độ, lịch sử đối đầu nữ Ireland vs nữ Nigeria

Hai đội chưa từng gặp nhau trong lịch sử.

Thông tin lực lượng nữ Ireland vs nữ Nigeria

Ireland và Nigeria đều có đội hình mạnh nhất cho trận đấu này.

Đội hình dự kiến nữ Ireland vs nữ Nigeria Nữ Ireland: Brosnan; Fahey, Lo. Quinn, Connolly; O'Gorman, O'Sullivan, Littlejohn, McCabe; Sheva, Carusa, Farrelly Nữ Nigeria: Nnadozie; Alozie, Ohale, Demehin, Plumptre; Ucheibe, Abiodun; Ajibade, Payne, Oshoala; Onumonu Dự đoán tỷ số: nữ Ireland 1-2 nữ Nigeria