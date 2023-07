TPO - Xem trực tiếp nữ Nhật Bản vs nữ Costa Rica trên kênh nào, ở đâu? Cập nhật kênh phát sóng trực tiếp trận đấu tại World Cup nữ 2023 lúc 12h00 ngày 26/7.

Thông tin trước trận đấu nữ Nhật Bản vs nữ Costa Rica

Vào lúc 12h00 hôm nay, tuyển nữ Nhật Bản sẽ gặp tuyển nữ Costa Rica trong trận đấu thuộc lượt 2 ở bảng C World Cup nữ 2023. Ở trận ra quân, Nhật Bản đại thắng Zambia 5-0, trong khi Costa Rica thua Tây Ban Nha 0-3. Vì vậy, kịch bản trận đấu tại Dunedin nhiều khả năng không có bất ngờ.

Giới mộ điệu đều nghiêng phần thắng về phía tuyển nữ Nhật Bản. Đây là điều dễ hiểu. Cho dù chỉ đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng các cô gái áo xanh trình diễn sức mạnh ấn tượng hơn nhiều. Trước khi bước vào World Cup nữ 2023, tuyển nữ Nhật Bản từng thắng Panama, Bồ Đào Nha và cả đương kim vô địch Olympic Canada. Lối chơi nhanh, kỹ thuật của Nadeshiko khiến các đối thủ dưới cơ có rất ít cơ hội lật ngược thế cờ.

Cần nhớ rằng bóng đá nữ Nhật Bản vốn có truyền thống rất mạnh. Họ là đội châu Á duy nhất tham dự trọn vẹn 9 vòng chung kết World Cup và từng vô địch giải đấu này.

Ngược lại, Costa Rica phần nào gây ấn tượng khi thua Tây Ban Nha 0-3. Tuy nhiên, họ đã phải nhờ cậy vào sự xuất sắc của thủ môn Daniela Solera và may mắn rất nhiều. Đây không phải điều lúc nào cũng xuất hiện. Nếu không có gì thay đổi, đại diện của CONCACAF sẽ hứng chịu một thất bại đậm khác và chính thức bị loại sớm.

Xem trực tiếp nữ Nhật Bản vs nữ Costa Rica trên kênh nào, ở đâu?

Đơn vị sở hữu bản quyền World Cup nữ 2023 tại Việt Nam là VMG Media. Toàn bộ 64 trận đấu tại World Cup nữ 2023 trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc Hội Việt Nam, TV360 (Viettel) và các kênh VTVCab, kênh HTV Thể thao, kênh VTC3, AVG, Clip TV, HTVC, MyTV, SCTV, K+… Trong đó, một số trận đấu chỉ phát duy nhất trên website và ứng dụng On Plus của On Sports.

Người hâm mộ có thể xem trực tuyến trận đấu nữ Nhật Bản vs nữ Costa Rica trên các nền tảng của TV360, On Sports.

Link xem trực tiếp nữ Nhật Bản vs nữ Costa Rica (cần tạo tài khoản, đăng nhập trước khi xem) https://tv360.vn/ https://onplus.com.vn/