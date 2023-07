TPO - Xem trực tiếp nữ Đức vs nữ Colombia trên kênh nào, ở đâu? Cập nhật kênh phát sóng trực tiếp trận đấu tại World Cup nữ 2023 lúc 16h30 ngày 30/7.

Thông tin trước trận đấu nữ Đức vs nữ Colombia

Tuyển nữ Đức và tuyển nữ Colombia sẽ gặp nhau trong trận tranh ngôi nhất nhì bảng H trên sân Allianz Stadium vào lúc 16h30 hôm nay. Ở trận ra quân, cả hai đội đều có các chiến thắng rất ấn tượng.

Đức vùi dập Morocco với tỷ số 6-0, qua đó đập tan các nghi ngờ của giới mộ điệu. Trước khi bước vào giải đấu, đội bóng của HLV Martina Voss-Tecklenburg chịu khá nhiều chỉ trích vì các trận giao hữu không tốt, bao gồm chiến thắng 2-1 trước Việt Nam và thua Zambia 2-3. Tuy nhiên, sự trở lại của đội trưởng Alexandra Popp và các ngôi sao khác đã giúp Đức thể hiện sức mạnh của đội tuyển đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng FIFA.

Ngoài Alexandra Popp, Đức còn nhiều mũi nhọn nguy hiểm khác. Đáng chú ý nhất là Lea Schuller, người ghi bàn ấn định chiến thắng trước Morocco. Tiền đạo 25 tuổi này là “Vua phá lưới” ở vòng loại với 15 bàn. Hiện tại, cô đã ghi 31 bàn chỉ sau 47 trận khoác áo ĐTQG.

Ở hướng ngược lại, Colombia cũng gây ấn tượng mạnh khi thắng Hàn Quốc 2-0 với lối chơi nhanh, hiệu quả. Ngôi sao số 1 của Colombia lúc này là tài năng 18 tuổi Linda Caicedo. Tuy nhiên, khả năng ra sân và phong độ của Linda Caicedo đang là dấu hỏi sau khi cô bị ngất trên sân tập.

Cơ hội tạo bất ngờ của Colombia vốn không cao. Nếu mất Linda Caicedo, họ sẽ phải nghĩ đến phương án “tử thủ” để giành 1 điểm.

Xem trực tiếp nữ Đức vs nữ Colombia trên kênh nào, ở đâu?

Tại Việt Nam, VMG Media và Viettel là những đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trực tiếp các trận đấu tại World Cup nữ 2023. Toàn bộ 64 trận đấu tại World Cup nữ 2023 trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc Hội Việt Nam, TV360 (Viettel) và các kênh VTVCab, kênh HTV Thể thao, kênh VTC3, AVG, Clip TV, HTVC, MyTV, SCTV, K+… Trong đó, một số trận đấu chỉ phát duy nhất trên website và ứng dụng On Plus của On Sports.

Người hâm mộ có thể xem trực tuyến trận đấu nữ Đức vs nữ Colombia trên các nền tảng On Plus của On Sports, hoặc TV360 của Viettel.

Link xem trực tiếp nữ Đức vs nữ Colombia (cần tạo tài khoản, đăng nhập trước khi xem) https://tv360.vn/ https://onplus.com.vn/