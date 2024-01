'Xẻ thịt' vỉa hè Hà Nội: Lập lại trật tự, xác minh các 'đối tượng quyền lực'

TPO - Sau phản ánh của báo Tiền Phong các đối tượng tự nhận cho thuê vỉa hè để bày bán quất, đào trong dịp Tết nguyên đán, UBND phường Hà Cầu (quận Hà Đông) và Công an phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) đang xác minh, làm rõ.

Theo phản ánh của báo Tiền Phong trong bài "Cho thuê vỉa hè tự phát tại Hà Nội: Tiền vào túi ai?", dọc các tuyến đường Tố Hữu, ai bên vỉa hè phố Cầu Đơ (đoạn từ Hà Cầu đến phố Hà Trì) phường Hà Cầu (quận Hà Đông) được tiểu thương bày la liệt đào, quất…Phóng viên đã ghi nhận những trường hợp nhận cho thuê lại vỉa hè với giá cao.

Cụ thể, tại tuyến đường Tố Hữu, hai bên vỉa hè đã được chia ô bằng cách buộc dây ny-long trắng vào các gốc cây, được tính là một ô. Người đứng ra cho thuê nhận với giá là 5 triệu đồng. Hai bên vỉa hè phố Cầu Đơ (đoạn từ Hà Cầu đến phố Hà Trì) phường Hà Cầu (quận Hà Đông), một người đàn ông tên Hưng đứng ra nhận cho những tiểu thương ở đây thuê với giá 1 triệu đồng/ mét ngang...

Sau khi báo phản ánh, trưa 26/1, Công an phường Trung Văn đã ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Một số tiểu thương không chấp hành yêu cầu bị lực lượng chức năng thu giữ cây cảnh, kí vào biên bản phạt. Chị Đinh Thị Liên, một trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè cho biết, sau khi bị lực lượng chức năng xử phạt, chị biết hành vi của mình gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, sẽ rút kinh nghiệm và không tái phạm.

Theo đại diện Công an phường (CAP) Trung Văn, thời gian cận tết, xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè để bày bán đào, quất, lấn chiếm vỉa hè. Gần đây, CAP Trung Văn đã phối hợp với CAP Đại Mỗ, phòng PC06 Công an thành phố và công an quận Nam Từ Liêm xử lý 15 trường hợp sử dụng hè phố trái quy định và 20 trường hợp bán hàng rong. Về đối tượng cùng số điện thoại cho thuê vỉa hè, đại diện CAP cho biết đang xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

PV Tiền Phong cũng đã trao đổi với ông Lê Bá Hoài, phó chủ tịch UBND phường Hà Cầu (quận Hà Đông), trưởng Ban Quản lý chợ hoa Xuân Giáp Thìn phường Hà Cầu năm 2024. Ông Hoài cho biết, những vị trí trong phản ánh của báo Tiền Phong là thuộc điểm tổ chức chợ hoa xuân trên phần vỉa hè đường phố Cầu Đơ trên địa bàn phường quản lý. Ngoài những điểm đó, phường không tổ chức cho thuê thêm phần đất nào khác. Trong danh sách Thành lập Ban Quản lý chợ hoa Xuân Giáp Thìn phường Hà Cầu năm 2024, không có người đàn ông nào tên Hưng (đối tượng đứng ra cho thuê vỉa hè).

Theo kế hoạch tổ chức và đảm bảo an ninh trật tự chợ hoa xuân phục vụ Tết nguyên đán năm 2024 của UBND phường Hà Cầu, Ban Quản lý chợ Xuân thực hiện nhiệm vụ bố trí, sắp xếp gian hàng; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong thời gian tổ chức chợ. Cùng với đó, tiếp nhận các đơn vị, hộ kinh doanh liên hệ vị trí bán hàng và thu các loại phí đúng quy định. Khi phóng viên hỏi về các khoản thu, mức thu và phân bổ tiền phu được tại chợ xuân như thế nào, ông Lê Bá Hoài lại chưa thể trả lời được cụ thể.

Ông Nguyễn Duy Đông, Trưởng Công an phường Hà Cầu, phó Ban quản lý chợ hoa Xuân phường Hà Cầu, cho biết cũng đang cho xác minh, làm rõ người đàn ông tên Hưng là ai. Cùng với đó, công an phường Hà Cầu đang tăng cường tuyên truyền, ổn định an ninh, trật tự cho người dân tham gia chợ hoa xuân.