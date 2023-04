Xe gắn logo ‘tập lái’ ra đường dịp nghỉ lễ coi chừng bị phạt nặng

TPO - Công an Bình Dương thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm riêng đối với các phương tiện xe tập lái. Lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm đề phòng hệ lụy do xe tập lái gây ra.

Ngày 28/4, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bình Dương cho biết, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là dịp nghỉ lễ lượng phương tiện lưu thông đông, lực lượng CSGT đã được tăng cường về số lượng và thời gian tuần tra.

Nhận thấy các phương tiện tập lái tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông, vừa qua lực lượng CSGT các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Bình Dương đã tham mưu ban hành Kế hoạch chuyên đề xử lý vi phạm riêng đối với số phương tiện trên.

Theo nội dung chuyên đề, lực lượng CSGT sẽ tiến hành kiểm tra, đối chiếu các giấy tờ như: Phù hiệu “Giáo viên dạy lái” với hạng được lái xe trong Giấy phép lái xe của giáo viên dạy thực hành; phù hiệu “Học viên tập lái xe”; Giấy phép xe tập lái với thời hạn sử dụng của Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; thông tin tuyến đường được phép tập lái trong Giấy phép xe tập lái; các giấy tờ của phương tiện với thực tế xe tập lái đang kiểm soát; hệ thống hãm phụ theo quy định…

Đối với giáo viên dạy thực hành: Tập trung xử lý các hành vi vi phạm như để học viên không có phù hiệu nhưng không đeo khi lái xe tập lái; chở người, hàng trên xe tập lái trái quy định; chạy sai tuyến đường trong Giấy phép xe tập lái; không ngồi bên cạnh để bảo trợ tay lái cho học viên thực hành lái xe; không đeo phù hiệu “Giáo viên dạy lái xe” khi giảng dạy; không mang theo Giấy phép xe tập lái hoặc mang theo Giấy phép xe tập lái đã hết giá trị sử dụng.

Đối với cơ sở đào tạo lái xe: Xử lý các hành vi vi phạm như sử dụng xe tập lái không có mui che mưa, nắng; không có ghế ngồi gắn chắc chắn trên thùng xe cho người học theo quy định; không bố trí giáo viên dạy thực hành ngồi bên cạnh để bảo trợ tay lái cho học viên thực hành lái xe; bố trí giáo viên không đủ tiêu chuẩn để giảng dạy; sử dụng xe tập lái không có “Giấy phép xe tập lái” hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng, không gắn biển xe “Tập lái” trên xe theo quy định, không ghi tên cơ sở đào tạo, số điện thoại ở mặt ngoài hai bên cánh cửa hoặc hai bên thành xe theo quy định; sử dụng xe tập lái không trang bị thêm bộ phận hãm phụ hoặc có nhưng không có tác dụng; bố trí số lượng học viên lái trên xe tập lái vượt quá quy định.

Ngoài ra khi phát hiện các trường hợp sử dụng giấy tờ có dấu hiệu không do cơ quan có thẩm quyền cấp, lực lượng CSGT sẽ tiến hành xác minh, để làm rõ hành vi vi phạm và tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Với phương châm chủ động trước các tình huống nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ, lực lượng Công an toàn tỉnh Bình Dương đã đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm.

Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương chỉ đạo lực lượng công an trong quá trình xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông phải tuyệt đối “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Nghiêm cấm cán bộ, đảng viên can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng; Cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về giao thông thông báo về cơ quan, đơn vị để xử lý nghiêm theo quy định.