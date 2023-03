Thông báo đến cơ quan nếu cán bộ can thiệp vào xử lý vi phạm giao thông

TPO - Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu lực lượng Công an thông báo cho những cơ quan quản lý đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông hoặc có sự can thiệp, tác động đến việc xử lý vi phạm của lực lượng chức năng

Ngày 22/3, UBND TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2022 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm an toàn giao thông 2023. Ông Nguyễn Thành Lợi, Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TPHCM cho biết, trong năm 2022 địa bàn TPHCM đã xảy ra 2.019 vụ tai nạn giao thông làm chết 635 người và bị thương 1.321 người. So với cùng kỳ năm 2021 tăng 237 vụ, tăng 158 người chết và tăng 277 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 1.402 vụ, giảm 6 người chết và giảm 1.088 người bị thương. Hiện nay TPHCM có các điểm đen về tai nạn giao thông gồm: giao lộ Thoại Ngọc Hầu - Lũy Bán Bích (quận Tân Phú); đường Ba Tháng Hai (quận 11); quốc lộ 1K - đường số 8 (TP Thủ Đức); giao lộ Võ Trần Chí - Trần Văn Giàu (quận Bình Tân); cầu Thủ Thiêm 2 (TP Thủ Đức). Ngoài ra, thành phố còn có 18 điểm ùn tắc giao thông, trong đó 6 điểm ùn tắc mới phát sinh gồm Ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị, Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão (quận Gò Vấp), Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện (quận Tân Bình), Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng (huyện Bình Chánh),... Cũng theo đại diện Ban An toàn giao thông TPHCM, ùn ứ giao thông có chiều hướng gia tăng trở lại như khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình), khu vực Cát Lái (TP Thủ Đức), quốc lộ 1, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và cao tốc TPHCM - Trung Lương. Mặt khác, một số dự án vướng mặt bằng, tạm ngưng thi công đã gây ùn ứ như cầu Tăng Long, cầu Nam Lý, Võ Văn Ngân, Lương Định Của... Do đó, Ban An toàn giao thông TPHCM đặt mục tiêu hoàn thành các dự án giao thông trọng điểm đang được triển khai, sớm khép kín các tuyến vành đai. Đồng thời, xây dựng văn hóa giao thông đối với các tổ chức, cá nhân. Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết hiện nay tình hình giao thông còn diễn biến phức tạp, số vụ, số người chết do tai nạn giao thông tiềm ẩn nguy cơ tăng cao. Do đó, UBND TPHCM đã yêu cầu lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức, các phường, xã thị trấn tiếp tục xác định công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông, giảm ùn tắc giao thông là một trong những nhiệm vụ tập trung ưu tiên trong các chương trình hành động, các nhiệm vụ, giải pháp triển khai trong năm 2023. Bên cạnh đó, cần huy động sức mạnh của hệ thống chính trị tham gia vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, quán triệt đến từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang để nêu gương và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. “Các sở ban ngành, đoàn thể, các địa phương triển khai đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu bia, không vi phạm liên quan đến rượu bia, chất kích thích. Đặc biệt, không can thiệp vào các vụ việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng”- ông Cường yêu cầu. Ông Cường cũng yêu cầu lực lượng Công an thông báo cho những cơ quan quản lý đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông hoặc có sự can thiệp, tác động đến việc xử lý vi phạm của lực lượng chức năng. Ga Sài Gòn tăng cường tàu trong dịp nghỉ lễ 30/4 Điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM vào cuối tuần Cận cảnh hầm chui ở cửa ngõ phía đông TPHCM chuẩn bị thông xe Hữu Huy