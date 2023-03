Bắt đối tượng vi phạm giao thông tát chiến sỹ công an

TPO - Ngày 29/3, Công an TP Thanh Hoá xác nhận vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trung Sơn là đối tượng vi phạm giao thông có hành vi tát chiến sỹ công an.

Theo đó, trao đổi nhanh với PV Tiền Phong, thượng tá Lê Ngọc Anh, Trưởng Công an TP Thanh Hoá cho biết, Nguyễn Trung Sơn bị Công an TP Thanh Hoá khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội "Chống người thi hành công vụ". Trước đó, lúc 21h15 phút, ngày 14/3/2023, tổ tuần tra 282 Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành tuần tra đảm bảo An ninh trật tự trên đoạn đường Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa thì phát hiện 2 nam giới điều khiển xe mô tô Exciter không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác đã yêu cầu người dừng xe, xuất trình giấy tờ để kiểm tra, tuy nhiên 2 đối tượng có dấu hiệu sử dụng rượu bia và không chấp hành yêu cầu kiểm tra, không xuất trình được giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe. Mặc dù tổ công tác đã kiên trì giải thích, đề nghị chấp hành nhưng đối tượng điều khiển xe liên tục có lời nói chửi bới, thách thức tổ công tác, không chấp hành và còn có hành vi dùng tay tát vào mặt tổ trưởng tổ công tác. Do đó, Tổ công tác đã buộc phải khống chế đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Lam Sơn để làm việc. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, đối tượng điều khiển xe tên là Nguyễn Trung Sơn (SN 1979, trú tại Lê Cảo, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa); người ngồi sau tên là Ng.Th.H (SN 1980, trú tại phường Quảng Phú, TP Thanh Hóa). Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý. Hoàng Lam