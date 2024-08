Xe chở quá tải, một doanh nghiệp ở Quảng Trị bị phạt hơn 100 triệu đồng

TPO - Ngày 18/8, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, đã lập biên bản xử phạt 2 xe ô tô của một doanh nghiệp vi phạm chở quá tải trên 150% với tổng mức tiền phạt 117 triệu đồng. Đây là 2 trường hợp vi phạm chở quá tải "khủng" nhất trên địa bàn thời gian qua.

Lúc 12h25 ngày 17/8, tại Km761 Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn phường Đông Lương, TP Đông Hà, tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT Đường bộ - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị dừng kiểm tra xe ô tô tải tự đổ BKS 14C-389.13, do lái xe Trịnh Ngọc S. (SN 1989, trú xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển.

Lái xe S. không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện tham gia giao thông. Kết quả kiểm tra tải trọng của lực lượng chức năng, xe 14C-389.13 vi phạm chở hàng vượt tải trọng cho phép tham gia giao thông được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định của xe trên 150%.

Tiếp đó, tổ công tác dừng kiểm tra xe ô tô tải tự đổ BKS 14C-400.42, do lái xe Hồ Văn Ph. (SN 1999, ở xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, và phát hiện xe này vi phạm chở hàng vượt tải trọng cho phép tham gia giao thông được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 150%.

Tổ tuần tra đã lập biên bản đối với tài xế về các hành vi vi phạm trên, đồng thời lập biên bản xử phạt đối với chủ của 2 phương tiện này là Công ty TNHH Hải Hà Green (địa chỉ trụ sở chính tại phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Công ty TNHH Hải Hà Green bị lập biên bản về hành vi giao phương tiện BKS 14C-389.13, BKS 14C-400.42 cho người làm công điều khiển phương tiện vi phạm chở quá tải trên 150% và đưa phương tiện BKS 14C-389.13 không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông. Tổng mức tiền phạt đối với 2 trường hợp vi phạm này là 117 triệu đồng (vi phạm chở quá tải trên 150%, lái xe bị phạt 10 triệu đồng và chủ doanh nghiệp bị phạt 38 triệu đồng/trường hợp; vi phạm không có giấy chứng nhận kiểm định, lái xe bị phạt 5 triệu đồng và chủ xe bị phạt 16 triệu đồng).

Thượng tá Hoàng Văn Trung-Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, đây là 2 trường hợp vi phạm chở quá tải "khủng" nhất trên địa bàn thời gian qua. Hiện lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh và Công an các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt các hành vi vi phạm như nồng độ cồn, tốc độ, chở quá tải…