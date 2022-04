Xăng, dầu liên tục tăng giá: Kinh doanh vận tải bên 'miệng vực'

TP - Huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi còn 2 nghiệp đoàn nghề cá là An Hải và An Vĩnh (nguyên xã An Hải và An Vĩnh, nay không còn cấp xã). Trước những thông tin lùm xùm về thu chi tài chính ở Nghiệp đoàn An Vĩnh, ngư dân chia sẻ về việc làm của Nghiệp đoàn An Hải đã giúp cho bà con có được điểm nương tựa, nên ngư dân luôn xin vào nghiệp đoàn nghề cá này.