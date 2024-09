Xác định 5 vùng trọng tâm bão đổ bộ, Quảng Trị lên phương án sơ tán dân

TPO - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho biết, Quảng Trị đã xác định 5 vùng trọng tâm khi áp thấp nhiệt đới/bão đổ bộ (cấp độ 3), đồng thời xây dựng phương án sơ tán dân để ứng phó.

Chiều tối 18/9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị thông tin tình hình triển khai công tác ứng phó áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và mưa lớn trên địa bàn.

Trong 24 giờ qua, trên địa bàn Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Đập thủy điện La Tó 71,2 mm; A Vao 58 mm (huyện Đakrông); Thuỷ văn Đông Hà 50,2 mm... Dự báo từ ngày 18 đến 20/9, ở khu vực Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250 mm, có nơi trên 350 mm; các huyện Hướng Hóa, Đakrông lượng mưa phổ biến từ 120-220 mm, có nơi trên 300 mm.

Căn cứ đặc điểm địa hình, diễn biến của áp thấp nhiệt đới và dự báo hoàn lưu gây mưa lớn áp dụng phương án ứng phó khi áp thấp nhiệt đới/bão đổ bộ (cấp độ 3) địa bàn, tỉnh Quảng Trị chia thành 5 vùng trọng tâm, gồm: Vùng trực tiếp ảnh hưởng bão, nước biển dâng thuộc các huyện ven biển Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng và huyện đảo Cồn Cỏ. Vùng ngập sâu trên các lưu vực sông Thạch Hãn, Ô Lâu, Bến Hải, Hiếu, Sê Pôn; vùng lũ quét ở Hướng Hoá, Đakrông, gò đồi ở Cam Lộ. Vùng sụt lún, sạt lở đất ở Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hoá; vùng ngập cục bộ ở Hướng Hoá, Đakrông, Cam Lộ.

Về phương án sơ tán dân tránh áp thấp nhiệt đới/bão cấp độ 3: Số lượng người dự kiến cần sơ tán tránh bão của 4 huyện ven biển Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng và huyện đảo Cồn Cỏ là 9.509 hộ với 29.957 người. Trong đó, ưu tiên phương án di dời khẩn cấp 1.471 hộ với 4.411 nhân khẩu bị ảnh hưởng của các xã ven biển thuộc các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh và huyện đảo Cồn Cỏ.

Kịch bản sơ tán, di dời dân tránh lũ trên báo động 3: Số lượng người dự kiến cần sơ tán trên toàn tỉnh là 14.012 hộ với 53.159 nhân khẩu. Trong đó, huyện Vĩnh Linh: 623 hộ/1.850 nhân khẩu; huyện Gio Linh: 832 hộ/3.005 nhân khẩu; huyện Cam Lộ: 1.110 hộ/3.588 nhân khẩu; thị xã Quảng Trị: 944 hộ/3.132 nhân khẩu; huyện Triệu Phong: 3.060 hộ/13.320 nhân khẩu; huyện Hải Lăng: 1.452 hộ/4.564 nhân khẩu; thành phố Đông Hà: 1.217 hộ/4.455 nhân khẩu; huyện Đakrông: 1.185 hộ/4.850 nhân khẩu; huyện Hướng Hóa: 3.589 hộ/14.395 nhân khẩu.

Kịch bản sơ tán, di dời dân tránh lũ trên báo động 3+1m: Số lượng người dự kiến cần sơ tán trên toàn tỉnh là 20.011 hộ với 71.643 nhân khẩu; Kịch bản sơ tán, di dời dân tránh lũ trên lũ lịch sử: Số lượng người dự kiến cần sơ tán trên toàn tỉnh là 27.934 hộ với 103.993 nhân khẩu tại các huyện, thị xã, thành phố nêu trên. Kịch bản sơ tán, di dời dân vùng xảy ra lũ quét: Tổng số hộ dân cần sơ tán, di dời là 2.393 hộ/9.683 nhân khẩu tại 36 xã thuộc 5 huyện Hướng Hóa, Đakrông, Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam Lộ, thị xã Quảng Trị và thành phố Đông Hà.